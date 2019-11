Docentes se capacitaron en Educación Musical gracias a la Agrupación Kalfumalén

El taller, desarrollado en el Museo Lircunlauta de San Fernando, fue desarrollado por músicos expertos en el ámbito educativo y contempló 6 sesiones presenciales de capacitación, un acompañamiento on line, la entrega de un set de instrumentos musicales a cada una de las escuelas participantes, alimentación, material educativo y certificado de participación para los docentes.

Este año el proyecto benefició a 11 escuelas de distintas comunas rurales de la región de O´Higgins tales como Chépica, Machalí, Coltauco, San Fernando, Coya, entre otras.

Los docentes de escuelas básicas pudieron obtener contenidos valiosos para poder desarrollar sus clases de educación musical como: creación y notación musical, patrimonio sonoro y exploratorio, repertorio musical de música local y folclórica, entre otros, realizados todos de forma teórica y práctica.

Para Carolina Olea Lizana, docente de la escuela Washington Venegas de San Fernando: "La música no es mi fuerte y este curso me ha servido para tener herramientas y metodologías nuevas para potenciar las clases con mis alumnos de 4° básico. El hecho de que los profesores sean artistas y manejen el área de música, nos potencia a los profesores que no manejamos esta área".

María Paz García, profesional en la Unidad de Educación y Formación en Arte y Cultura de la Seremi de las Artes, las Culturas y el Patrimonio de O´Higgins, valoró la iniciativa señalando que "Es un proyecto del Fondo de Fomento al Arte en la Educación en el cual se está capacitando a profesores de escuelas rurales básicas que no tienen mayores estudios en música, tanto en prácticos como teóricos y aquí se les brindan herramientas para que lleven a sus escuelas de un tema tan importante como es la educación artística".

Los ejecutores de esta iniciativa, que se realiza por tercera vez en la región, es la Agrupación Kalfumalén, que se ha dedicado de manera profesional a la música, la educación, la interculturalidad y la difusión del patrimonio cultural y originario a través de distintos proyectos en escuelas y jardines infantiles, además de elaborar material educativo como discos, cancioneros y cuadernillos educativos para trabajar con docentes en el aula.

La agrupación es dirigida por Mariel Labra, profesora de música mención folclore de la UMCE, compositora y gestora cultural y por Rodrigo Núñez, payador, folclorista, monitor de cultura tradicional, con estudios en lengua y literatura hispánica y educación musical. Labra realizó un positivo balance de esta capacitación señalando que "Fue una instancia muy necesaria porque la asignatura de música es impartida por docentes generalistas que no tienen la especialidad, y acá les entregamos herramientas nuevas para que puedan mejorar sus clases en el aula".

Cabe destacar que el cierre de esta iniciativa se llevó a efecto ayer jueves en San Fernando, ocasión en que se entregaron los certificados a los docentes capacitados además de un set de instrumentos musicales por cada una de las escuelas rurales participantes./