Diputada Sepúlveda lamenta nuevo femicidio en la Región de O´Higgins

Una semana negra es la que ha tenido la comuna de Marchigüe de la Región de O´Higgins, ya que el domingo en la noche fue asesinada por su ex pareja, una joven mujer de 27 años, siendo el femicidio 36 del país en lo que va del año 2019 y el cuarto en la Región, los tres anteriores sucedieron en las comunas de Rancagua, Chimbarongo y Coltauco.

Es dentro de este marco que la diputada Regionalista Alejandra Sepúlveda (FRVS), lamentó la tragedia que enluta nuevamente a toda la Región de O´Higgins, pero además solicitó tanto al Ministerio de Desarrollo Social, como a la cartera de Mujer y Equidad de Género, una pensión extraordinaria para los hijos e hijas que queden en situación de orfandad producto de un femicidio y ayuda sicológica no sólo para los menores, sino que además a todo el núcleo familiar que quede al cuidado de los hijos e hijas.

"Hemos solicitado tres cosas fundamentales en torno al cruel y devastador acto del femicidio, lo primero y más fundamental es acelerar los proceso de modificación a la ley de violencia intrafamiliar, más conocida como la "Ley Gabriela", lo segundo es que las medidas cautelares no están dando buenos resultados y queremos pedir con urgencia al Ejecutivo que implemente a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de la Mujer, la posibilidad de la incorporación de las tobilleras como parte de las medidas cautelares. Hoy tenemos a la mano sistemas tecnológicos que nos aseguren que un hombre violento no tenga la posibilidad de acercarse a su víctima pero no lo hemos implementado y como tercer punto es que la familia queda en total desprotección luego de un femicidio, los hijos e hijas en un abandono mientras que su madre muere y el padre se transforma en un criminal, por ese generamos un proyecto de acuerdo que esperamos que se pueda implementar. Que tiene que ver fundamentalmente en entregar recursos a las familias que se hacen cargo de los niños y niñas que quedan en un abandono luego de un acto tan aberrante como este", explicó la diputada Alejandra Sepúlveda./