Consejo extraordinario de presidentes ANFP decidirá futuro del fútbol chileno

El fútbol profesional chileno está en una encrucijada, ya que la crisis social que afecta al país no ha permitido que este se lleve a efecto normalmente hace 4 semanas, a raíz de esta situación, hoy se efectuará un consejo de presidentes extraordinario en la sede de Quilín, donde se definirá el futuro del campeonato 2019.

Luego del acuerdo, entre los dirigentes del fútbol chileno y el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), quienes decidieron programar fútbol para este fin de semana, las señales hasta el momento no han sido clara, ya que la mayoría de los encuentros pendientes que se jugaría a mitad de semana fueron suspendidos, salvo el de Iberia y Recoleta en la Segunda División ganado por 6 a 2 por los recoletanos. Los motivos de las suspensiones, primero en la Primera B fue que el administrador del estadio municipal de La Pintana, donde se jugaría el partido, entre Magallanes y Cobreloa se adhería al Paro Nacional del día martes y no facilitaba el recinto y el encuentro, entre General Velásquez y Colchagua a raíz que no existía personal policial para resguardar el espectáculo.

Qué pasará con el fútbol de Chile, se podrá dilatar la fecha para volver a jugar, o se tomará una decisión de suspensión del campeonato, esto tendrá que determinarse hoy en la casa de Quilín, donde Sebastián Moreno, presidente del fútbol profesional, tendrá que conversar las variantes existentes con su consejo.

El escenario de dar por terminado el campeonato es muy complejo, pero al mismo tiempo se descarta que el torneo se prolongue hasta el año 2020 por los cupos internacionales que hay que inscribir antes de finalizar el año.

Colchagua C.D. tiene toda la intención de jugar este sábado en el estadio Patricio Mekis de Rancagua a las 18:00 horas pero la situación país y lo que ha ocurrido en la capital regional de O'Higgins es un panorama que dificulta la realización de este partido. Por su parte, General Velásquez tendría que viajar al norte a enfrentar a Deportes Vallenar el domingo./