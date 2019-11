Continúa el campeonato de Brisca en San Fernando

Los resultados fueron los siguientes:

Clodomiro Neira 6-3 Independencia Unida

Guadalupe Norte 6-3 San Fernando

Manso de Velasco 6-3 Independiente

Unión Fraternal 2-7 Unión Guadalupe

Dinamo 8-1 Los 4 Ases

Rey de Copas 5-4 Turín

Tabla de Posiciones:

1. Unión Guadalupe 28

2. Unión Fraternal 23

3. Guadalupe Norte 22

4. Clodomiro Neira 19

5. Turín 19

6. Manso de Velasco 19

7. Rey de Copas 17

8. Dinamo 16

9. Los 4 Ases 15

10. Independiente 11

11. San Fernando 8

12. Independencia Unida 7

Próxima Fecha 7a. de la 2a- Rueda

Lunes 11 Noviembre de 2019

San Fernando vs Clodomiro Neira

Martes 12 de Noviembre de 2019

Independencia Unida vs Rey de Copas

Turín vs Dinamo

Los 4 Ases vs Unión Fraternal

Unión Guadalupe vs Manso de Velasco

Independiente vs Guadalupe Norte./