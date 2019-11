Liga de Fútbol Rural - San Fernando: Este domingo se definen los finalistas

En la primera semifinal, se enfrentaron Bajo lo Bravo (4°) y Santa Isabel de Polonia (1°) en el sector de La Teja, en un principio el empate en tercera serie (2-2), mostraba una tarde pareja, entre ambos, sin embargo, el cuadro visitante logró adjudicarse tres triunfos seguidos (segunda 1-0, seniors 2-0 y primera 6-3), para sacar ventaja y buscar asegurar su lugar en la final en casa este domingo.

Por el otro lado del cuadro, se midieron Atlético Talcarehue (3°) y Las Rosas de Antivero (2°) reviviendo la estrecha final del año pasado, con resultados muy cerrados, dos empates en tercera (0-0) y segunda (1-1), una sufrida victoria para el local (3-2) y el forastero se quedó con la serie de primera (1-0), dejando la definición para este domingo, con una ventaja mínima para Las Rosas en puntos (6-5).

Para este fin de semana, están programados los partidos de vuelta, siempre y cuando no ocurra ningún inconveniente, para este domingo se enfrentan: Santa Isabel de Polonia vs. Bajo lo Bravo (Estadio Polonia) y Las Rosas de Antivero vs. Atlético Talcarehue (Estadio Las Rosas de Antivero), los encuentros comenzarán a las 14.30 horas. /