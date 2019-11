El fútbol femenino se tiñe de "Celeste" para los Juegos Binacionales

En esta XXII versión del encuentro, que se desarrollará en íntegramente en la provincia de San Juan, el fútbol femenino de nuestra región será representado por la categoría sub 17 del club O'Higgins, que ganó su derecho luego de derrotar a Cobresal.

La delegación estará compuesta por 18 jugadoras, lideradas por su entrenador, Omar Elías. Ya en tierras trasandinas, disputarán en primer orden la fase de grupo y dependiendo de su ubicación, definirán en otros lances la ubicación final.

"Tenemos muchas expectativas con este plantel, sabemos que se han preparado a conciencia y mucho rigor. Los técnicos nos han señalado que existe nivel y capacidad técnica para disputar los primeros lugares y espero así sea. En nombre del Gobierno Regional y el Intendente Juan Masferrer, les deseo el mejor de los éxitos y que esta sea la oportunidad para consagrarse a nivel internacional", expresa el SEREMI del Deporte, Diego Ramírez.



FIXTURE DEL TORNEO

Lunes 11 de noviembre, 11:00 horas - O'Higgins vs San Juan

Martes 12 de noviembre, 9:00 horas - O'Higgins vs Mendoza

Miércoles 13 de noviembre, 9:00 horas - O'Higgins vs Maule./