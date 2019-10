Liga de Fútbol Rural-San Fernando: Santa Isabel de Polonia, ganador la fase regular

El cuadro de Santa Isabel de Polonia finalmente se quedó con la fase regular, su constancia y regularidad le valieron quedarse con el puesto de privilegio, tras ganar todos sus partidos ante Bajo lo Bravo, mientras que Las Rosas de Antivero apenas sacó siete unidades en su visita a Santa Elba de Agua Buena.

En otros resultados, Atlético Talcarehue solamente empató en su visita a Lo Carreño y Juventud Trapiche obtuvo 11 puntos ante Cóndor de Roma.

RESULTADOS FECHA 18:

3° Serie:

Santa Isabel de Polonia 2-0 Bajo lo Bravo; Santa Elba de Agua Buena 0-2 Las Rosas de Antivero; Lo Carreño 1-1 Atlético Talcarehue; Cóndor de Roma 0-3 Juventud Trapiche

2° Serie:

Santa Isabel de Polonia 2-0 Bajo lo Bravo; Santa Elba de Agua Buena 1-1 Las Rosas de Antivero; Lo Carreño 2-2 Atlético Talcarehue; Cóndor de Roma 0-2 Juventud Trapiche

Seniors:

Santa Isabel de Polonia 5-3 Bajo lo Bravo; Santa Elba de Agua Buena 0-3 Las Rosas de Antivero; Lo Carreño 1-1 Atlético Talcarehue; Cóndor de Roma 1-1 Juventud Trapiche

1° Serie:

Santa Isabel de Polonia 3-0 Bajo lo Bravo; Santa Elba de Agua Buena 3-2 Las Rosas de Antivero; Lo Carreño 0-0 Atlético Talcarehue; Cóndor de Roma 1-2 Juventud Trapiche



Libre: Unión Carlina

Tabla de Posiciones:

1.- Santa Isabel de Polonia 161

2.- Las Rosas de Antivero 148

3.- Atlético Talcarehue 137

4.- Bajo lo Bravo 102

5.- Santa Elba de Agua Buena 89

6.- Unión Carlina 86

7.- Juventud Trapiche 69

8.- Lo Carreño 54

9.- Cóndor de Roma 45



Con respecto al inicio del cuadrangular final, no hay nada confirmado aún, aunque probablemente se jugaría este fin de semana, los duelos serían entre: Atlético Talcarehue vs. Las Rosas de Antivero y Bajo lo Bravo vs. Santa Isabel de Polonia./