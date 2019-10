Este domingo última fecha de Liga Rural de Fútbol

A esta instancia llegan Santa Isabel de Polonia y Las Rosas de Antivero como los principales candidatos a ganar esta fase, que le dará el derecho de recibir las finales en su reducto.

Polonia tiene la primera opción de lograr quedarse con el primer puesto, después de ganar todos sus partidos a Unión Carlina de visitante, mientras que Las Rosas se quedó con 11 puntos ante Lo Carreño como local. Durante esta fecha el cuadro de Bajo lo Bravo aseguró su lugar entre los cuatro mejores al ganar dos series ante Santa Elba de Agua Buena y estirar su ventaja ante sus rivales directos, otro de los equipos clasificados Atlético Talcarehue también ganó todos sus partidos ante Cóndor de Roma como forastero.

A falta de una fecha para el término de la fase regular, la tabla de posiciones está conformada de la siguiente forma:

1.- Santa Isabel de Polonia 148

2.- Las Rosas de Antivero 141

3.- Atlético Talcarehue 132

4.- Bajo lo Bravo 102

5.- Unión Carlina 86

6.- Santa Elba de Agua Buena 84

7.- Juventud Trapiche 58

8.- Lo Carreño 49

9.- Cóndor de Roma 44



De no mediar algún imprevisto, la decimo octava y última fecha se jugará este domingo 20 de octubre, con los partidos entre: Santa Isabel de Polonia vs. Bajo lo Bravo; Santa Elba de Agua Buena vs. Las Rosas de Antivero; Lo Carreño vs. Atlético Talcarehue y Cóndor de Roma vs. Juventud Trapiche. Libre: Unión Carlina./