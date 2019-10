Liga de Fútbol Rural: Se espera una final al rojo vivo

El líder del certamen, Santa Isabel de Polonia quedó libre en esta pasada, por lo cual era una gran oportunidad para sus escoltas de acercarse al líder, es por eso que Las Rosas de Antivero y Atlético Talcarehue buscaron ponerse a tiro y arrebatarle el liderato.

Las Rosas visitó a Cóndor de Roma, logrando puntaje perfecto, ganando todos sus partidos, mientras que Talcarehue obtuvo 3 triunfos en su visita a Juventud Trapiche.

La lucha por el último boleto a playoffs también esta pareja, en el cual Bajo Lo Bravo venció en tres series a Lo Carreño como forastero, mientras que Unión Carlina sólo cosechó cuatro puntos en su visita a Santa Elba de Agua Buena, por lo tanto este fin de semana se jugarán todas sus opciones ante el líder Santa Isabel de Polonia, debido a que quedarán libres en la última fecha.

Respecto a esto, la penúltima fecha que se jugará este fin de semana podría definir muchas cosas para todos los equipos.



RESULTADOS FECHA 16:

3° Serie:

Santa Elba de Agua Buena 1-1 Unión Carlina; Lo Carreño 0-1 Bajo lo Bravo; Cóndor de Roma 0-3 Las Rosas de Antivero; Juventud Trapiche 3-7 Atlético Talcarehue

2° Serie:

Santa Elba de Agua Buena 1-1 Unión Carlina; Lo Carreño 2-3 Bajo lo Bravo; Cóndor de Roma 1-2 Las Rosas de Antivero; Juventud Trapiche 2-1 Atlético Talcarehue

Seniors:

Santa Elba de Agua Buena 1-0 Unión Carlina; Lo Carreño 3-0 Bajo lo Bravo; Cóndor de Roma 0-3 Las Rosas de Antivero; Juventud Trapiche 0-5 Atlético Talcarehue

1° Serie:

Santa Elba de Agua Buena 2-2 Unión Carlina; Lo Carreño 0-3 Bajo lo Bravo; Cóndor de Roma 0-4 Las Rosas de Antivero; Juventud Trapiche 1-4 Atlético Talcarehue

Libre: Santa Isabel de Polonia

Tabla de Posiciones:

1.- Santa Isabel de Polonia 135

2.- Las Rosas de Antivero 130

3.- Atlético Talcarehue 119

4.- Bajo lo Bravo 95

5.- Unión Carlina 86

6.- Santa Elba de Agua Buena 78

7.- Juventud Trapiche 58

8.- Lo Carreño 48

9.- Cóndor de Roma 44

De no mediar algún imprevisto, la decimo séptima y penúltima fecha se jugará este domingo 13 de octubre, con los partidos, entre: Cóndor de Roma vs. Atlético Talcarehue; Las Rosas de Antivero vs. Lo Carreño; Bajo lo Bravo vs. Santa Elba de Agua Buena y Unión Carlina vs. Santa Isabel de Polonia.



Libre: Juventud Trapiche./