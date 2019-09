Nuevo empate en clásico regional; Colchagua y General Velásquez quedaron en blanco

El elenco de la herradura tenía la opción de quedar en el segundo lugar de la tabla de posiciones y empezar asegurar su opción de local en esta liguilla, pero se encontró ante un cuadro visitante que cerró todos los espacios para que los albos llegaran al gol.

Por su parte, los verdes del Cachapoal quienes habían comenzado con un triunfo de local querían tomar ventaja del cuadro colchagüino en su visita a la ciudad de Santa Cruz, donde los colchagüinos hicieron de local, pero como ha ocurrido durante el año, ambos cuadros no se hicieron daño.

En el primer tiempo, Colchagua C.D. tomó el control del partido, pero nuevamente su falta de finiquito le paso la cuenta, ya que no pudo doblegar al portero Alexis Guzmán, aunque la historia pudo cambiar si el juez del encuentro hubiese pitado una clara falta penal a favor de los sanfernandinos.

En el segundo tiempo, General Velázquez se adueñó del mediocampo y con rápidos contragolpes se creó las mejores ocasiones de gol, a no mediar del arquero Luis Sotomayor y su defensa aguó el grito del gol visitante.

Al final un empate con gusto a poco que favoreció al cuadro de San Marcos de Arica que con un triunfo de local por 2 a 0 sobre Vallenar se afianza en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Opiniones

Un clásico en blanco que no permitió que ninguno de los dos equipos sacara una ventaja, finalizado el encuentro tanto colchagüinos y velasquinos no quedaron conforme con el resultado, aunque siempre es bueno sumar si es en calidad de visitante. Colchagua, quien jugó de local en Santa Cruz, al no poder contar con el estadio Jorge Silva Valenzuela que espera la reparación de su pista sintética que aún no comienza, no ha podido ganar en los último 3 partidos jugados.

Para su capitán Francisco Pizarro, el encuentro fue correcto por parte de los dos equipos, ya que en esta etapa no se regala nada: "Fue un encuentro intenso, cerrado en todas las líneas, si bien es cierto que fue solo un punto de local, pero que nos va servir para lo que viene, ya que aún estamos ahí en la tabla de posiciones y ahora más que nunca necesitamos el apoyo de todos".

Finalizó expresando el capitán huaso que "Si bien es cierto que no se nos ha dado los resultados de local, creo que a ningún equipo, salvo Vallenar, ha tenido una solides jugando en casa, nuestro sueño de ascender aún está en nuestra mente".

Por su parte, el portero de General Velásquez, Alexis Guzmán señaló que "Los clásicos son intensos, pero hoy el que hacía el gol ganaba, pero no supimos aprovechar las opciones que tuvimos".

Agregó el portero velasquino que "De local nos estamos haciendo fuerte, ya que tenemos una sola derrota durante el año, es muy importante jugar en la cancha de uno, ante su público, seguiremos luchando por lograr el objetivo de ascender, ya que aún depende solamente de nosotros".

Resultados 2da Fecha Liguilla de Ascenso:

Los resultados de la segunda fecha de la liguilla de ascenso del fútbol de la Segunda División fueron los siguientes:

Recoleta 1 Iberia 2;

San Marcos de Arica 2 Vallenar 0;

Colchagua 0 General Velásquez 0.

Con estos resultados la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera

1º San Marco de Arica 10 puntos;

2º General Velásquez 7 puntos;

3º Colchagua C.D. 7 puntos;

4º Iberia 5 puntos,

5º Deportes Recoleta 4 puntos

6º Deportes Vallenar 3 puntos.

Por la liguilla del descenso los resultados fueron:

Lautaro de Buin 1 Fernández Vial 1;

Independiente de Cauquenes 1 San Antonio 0;

libre Deportes Colina.

La tabla de posiciones la encabeza:

1º Arturo Fernández Vial con 7 puntos

2º Deportes Colina 7 puntos

3º Independientes de cauquenes 5 puntos

4º San Antonio 5 puntos

5º Lautaro de Buin con 2 puntos.

En la próxima fecha que se jugará el fin de semana del 28 y 29 de septiembre, Iberia enfrentara a Colchagua C.D., General Velásquez jugará con Deportes Vallenar y Deportes Recoleta jugará con el líder San Marcos de Arica.

¿Colchagua de local en Santa Cruz?

Para muchos llamó la atención el porqué el cuadro de la herradura jugó su partido en la vecina ciudad de Santa Cruz, cuando aún no se inician los trabajos de reparación de la pista sintética del estadio Jorge Silva Valenzuela.

Ante esta situación a través de un comunicado por redes sociales la Municipalidad de San Fernando aclaró a la comunidad que Colchagua C.D. resolvió por decisión propia disputar en el estadio Municipal de Santa Cruz su duelo ante General Velásquez por la liguilla de Segunda División.

Al respecto, el municipio precisó que no tuvo ninguna injerencia en esta determinación quedando supeditado todo al arbitrio del club de la herradura.

Por su parte, el presidente de Colchagua C.D. Jorge Salazar señaló que si bien es cierto la decisión fue del club, todo fue a raíz de una decisión técnica y económica, técnica ya que la cancha esta en mal estado se tienen que empastar nuevamente varios sectores de la cancha y el municipio no hace nada, además carabineros ante el accidente ocurrido en el último partido de local, donde un hincha se cayó en las galerías por problemas de tablones, estadio seguro nos está obligando a reparar la infraestructura dañada, y en este caso, el club no está en condiciones de realizarlo sólo por un partido, no es rentable, además la gente de Santa Cruz nos facilita sin costo su estadio./ (Rolando Villegas Bravo)

ESTADISTICAS

Hora: 16:00

Estadio: Joaquín Muñoz García, Santa Cruz.

Árbitro: Omar Oporto

Colchagua CD (0): Luis Sotomayor; Felipe Lecaros, Luciano Araya, Milton Poblete, David Lara; Nicolás Carvajal (72' Nicolás Astete), Francisco Pizarro, Ángel Melo (76' Juan Carlos Araya), Tomás González (46' Yerko Manríquez); Roberto Riveros, Matías Rubio. DT Francisco Arrué

General Velásquez (0): Alexis Guzmán; Danko Espinoza, Manuel Olea, Claudio Muñoz, Matías Canales; Juan Pablo Carrasco, Gabriel Castillo, Carlos Morales (67' Wladimir Cid), Ignacio Ampuero (59' Nahuel Donadell), Carlos Sepúlveda (89' Matías Rojas); Matías Pinto. DT César Bustamante.

Goles: No hubo.