Tomás Lawrence Sub 17 Campeón Metrobasket 2019

Los tomasinos, quienes llegaban invicto a esta final, no defraudaron, mostrando un juego colectivo que les permitió alzar la copa frente a los universitarios, en un partido emocionante de principio a fin.

El equipo campeón está formado por los jugadores: Francisco Cáceres, Joaquín Contreras, Nicolás Cifuentes, Felipe Díaz, Daniel Fètis, Pedro Gómez, Cristian Jiménez, Cristian Molina, Gianluca Polidori, Diego Riquelme, Joaquín Riveros, Eduardo Salinas, Tomás Silva, Vicente Silva y Nicolás Tobar. El cuerpo técnico está integrado por Fernando Fuentes y Juan Freire.

Para el presidente de la rama de baloncesto del club Tomás Lawrence Carlos Moreno señaló la importancia para los tomasinos de este logro "Ellos son los Campeones Metrobasket 2019 la copa se logró con trabajo, disciplina, entrenando semana a semana, superando lesiones y poniendo todo el talento disponible para un solo objetivo, ser un gran equipo y lograr el triunfo”.

Añadió el dirigente deportivo que "Durante este semestre viajaron a Santiago muchos fines de semana para estar en partidos de Libcentro y Metrobasket, los padres y dirigentes, quienes con mucho esfuerzo acompañaron a sus categorías masculinas sub 13, sub 15, sub 17 y sub 19".

Dijo también Moreno que "En ambas ligas estuvieron entre los 4 mejores y el domingo pasado junto a sus hinchas incondicionales, sus padres y sus entrenadores viajaron nuevamente, pero esta vez con la ilusión de ganar la final de Metrobasket con la sub 17, que era un gran sueño para estos jóvenes".

Lo que destacó el presidente del club tomasino que todos los jugadores del plantel tuvieron minutos en cancha durante el semestre, demostrando que eran un equipo, logrando el título que entrara en la historia del club.

Finalizó expresando que la historia contará que el Tomás Lawrence es un pequeño Club que busco a través de este deporte formar integralmente a niños y niñas, compitiendo de igual a igual con las más grandes instituciones deportivas del país y un fin de semana de septiembre del 2019 logro lo impensado, traer consigo no sólo sus medallas y Copa, si no el honor de ser reconocidos como campeones./ (RV).