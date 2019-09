Décima fecha del Campeonato Oficial de Brisca

Independencia Unida 4 - 5 Independiente

Unión Guadalupe 7 - 2 San Fernando

Los 4 Ases 4 - 4 Clodomiro Neira

Turín 4 - 5 Guadalupe Norte

Rey de Copas 2 - 7 Manso de Velasco

Dynamo 2 - 7 Unión Fraternal

Tabla de Posiciones:

1° Unión Fraternal 15 (+17)

2° Clodomiro Neira 15 (+4)

3° Unión Guadalupe 14

4° Guadalupe Norte 13

5° Turín 12

6° Los 4 Ases 9

7° San Fernando 8

8° Manso de Velasco 7(-6)

9° Independiente 7 (-9)

10° Independencia Unida 6 (-6)

11° Dynamo 6 (-6)

12° Rey de Copas 6 (-16)

Próxima fecha - 11a. Fecha 1a. Rueda:

Lunes 9 Sept.

Independiente vs. Unión Guadalupe

Martes 10 Sept.

Unión Fraternal vs. Independencia Unida

Manso de Velasco vs. Dynamo

Guadalupe Norte vs. Rey de Copas

Clodomiro Neira vs. Turín

San Fernando vs. Los 4 Ases.