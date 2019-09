Liga de Fútbol Rural de San Fernando: Una fecha que dejó a un líder consolidado

El líder del certamen, Santa Isabel de Polonia se consolida como puntero, tras obtener puntaje perfecto en su visita a Lo Carreño. Mientras que el cuadro de Unión Carlina, avanzó a los puestos de avanzada luego de rescatar ocho unidades en su visita a Cóndor de Roma, misma situación está el conjunto de Bajo lo Bravo, donde también logró sacar 13 puntos en su visita a Juventud Trapiche.

Finalmente, el gran duelo de la fecha lo protagonizaron los equipos de Atlético Talcarehue y Las Rosas de Antivero, en el cual hubo duelos muy estrechos y en el que la escuadra forastera se llevó dos triunfos y un empate, mientras el dueño de casa apenas logró una victoria.

Cuando solo restan cuatro fechas para el término de la fase regular, Santa Isabel de Polonia se va consolidando en el primer lugar y comienza a alejarse de sus perseguidores Atlético Talcarehue y Las Rosas de Antivero. En tanto, la lucha por el último boleto a la liguilla final, está cada vez más disputada, con los seis equipos restantes todavía con posibilidades matemáticas de avanzar a la fase de los cuatro mejores.

Tras esta fecha, ahora la Liga tomará un receso por las fiestas patrias, en el cual algunos disfrutarán de estas festividades, mientras que otros equipos jugarán torneos cuadrangulares, el certamen tiene previsto reanudarse el próximo domingo 29 de septiembre.

RESULTADOS FECHA 14:

3° Serie:

Lo Carreño 1-3 Santa Isabel de Polonia; Cóndor de Roma 0-2 Unión Carlina; Juventud Trapiche 0-5 Bajo lo Bravo; Atlético Talcarehue 4-0 Las Rosas de Antivero.

2° Serie:

Lo Carreño 0-2 Santa Isabel de Polonia; Cóndor de Roma 0-1 Unión Carlina; Juventud Trapiche 0-1 Bajo lo Bravo; Atlético Talcarehue 1-4 Las Rosas de Antivero.

Seniors:

Lo Carreño 0-1 Santa Isabel de Polonia; Cóndor de Roma 3-1 Unión Carlina; Juventud Trapiche 0-4 Bajo lo Bravo; Atlético Talcarehue 0-2 Las Rosas de Antivero.

1° Serie:

Lo Carreño 1-3 Santa Isabel de Polonia; Cóndor de Roma 0-0 Unión Carlina; Juventud Trapiche 0-4 Bajo lo Bravo; Atlético Talcarehue 1-1 Las Rosas de Antivero.

Libre: Santa Elba de Agua Buena



Tabla de Posiciones:

1.- Santa Isabel de Polonia 124

2.- Atlético Talcarehue 109

3.- Las Rosas de Antivero 104

4.- Unión Carlina 72

Bajo lo Bravo 72

6.- Santa Elba de Agua Buena 69

7.- Juventud Trapiche 55

8.- Cóndor de Roma 44

9.- Lo Carreño 42



La décimo quinta fecha se jugará con los partidos entre:

Las Rosas de Antivero vs. Juventud Trapiche; Bajo lo Bravo vs. Cóndor de Roma; Unión Carlina vs. Lo Carreño; Santa Isabel de Polonia vs. Santa Elba de Agua Buena.

Libre: Atlético Talcarehue