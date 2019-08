Décimo tercera fecha de la Liga de Fútbol Rural en San Fernando

El pasado domingo 25 de agosto, se jugó la décimo tercera fecha de la Liga de Fútbol Rural 2019, jornada en la cual el cuadro de Las Rosas de Antivero quedó libre en esta pasada.

En esta jornada, el líder Santa Isabel de Polonia recibió a Cóndor de Roma, y en el cual ganó todas sus series, a excepción de seniors, donde empataron, escapándose en el primer lugar.

Mientras que, Atlético Talcarehue, obtuvo nueve puntos en su visita a Bajo lo Bravo, que lo coloca en el segundo puesto. En otros partidos, Santa Elba de Agua Buena se encaramó en puestos de playoffs, al ganar todas sus series a Lo Carreño y finalmente, Unión Carlina cosechó 11 puntos como local ante la escuadra de Juventud Trapiche.

RESULTADOS FECHA 13:

3° Serie:

Bajo lo Bravo 0-0 Atlético Talcarehue

Unión Carlina 1-0 Juventud Trapiche

Santa Isabel de Polonia 2-0 Cóndor de Roma

Santa Elba de Agua Buena 1-0 Lo Carreño

2° Serie:



Bajo lo Bravo 0-1 Atlético Talcarehue

Unión Carlina 3-1 Juventud Trapiche

Santa Isabel de Polonia 1-0 Cóndor de Roma

Santa Elba de Agua Buena 3-0 Lo Carreño

Seniors:



Bajo lo Bravo 0-2 Atlético Talcarehue

Unión Carlina 2-0 Juventud Trapiche

Santa Isabel de Polonia 2-2 Cóndor de Roma

Santa Elba de Agua Buena 3-0 Lo Carreño

1° Serie:



Bajo lo Bravo 2-2 Atlético Talcarehue

Unión Carlina 2-2 Juventud Trapiche

Santa Isabel de Polonia 4-0 Cóndor de Roma

Santa Elba de Agua Buena 5-0 Lo Carreño

Libre: Las Rosas de Antivero

Tabla de Posiciones:

1.- Santa Isabel de Polonia 111

2.- Atlético Talcarehue 104

3.- Las Rosas de Antivero 96

4.- Santa Elba de Agua Buena 69

5.- Unión Carlina 65

6.- Bajo lo Bravo 59

7.- Juventud Trapiche 55

8.- Lo Carreño 42

9.- Cóndor de Roma 39



Este domingo 1 de septiembre se disputará la décimo cuarta fecha, con los partidos entre:

Lo Carreño vs. Santa Isabel de Polonia

Cóndor de Roma vs. Unión Carlina

Juventud Trapiche vs. Bajo lo Bravo

Atlético Talcarehue vs. Las Rosas de Antivero

Libre: Santa Elba de Agua Buena