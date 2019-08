Joven Flor Parraguez se proyecta en el boxeo femenino

Pero no ha sido fácil llegar hasta aquí ya que el arduo entrenamiento diario junto a su técnico Cristian Rojas, campeón juvenil y adulto de Chile, le ha permitido ilusionarse con una medalla en esta disciplina: "Cuando llegué al gimnasio y vi el trabajo me enamoré de él, lo encontré un deporte completo además te saca de la rutuna ya que no es común para las mujeres que practiquen este deporte".

Con tres años de entrenamiento sigue su lucha para que más niñas puedan llegar hasta el gimnasio Los Copihues, lugar donde entrena en la Asociación de Boxeo local, en especial para lograr el peso que se necesita en la categoría que competirá de 57 kilos y así representar de la mejor manera a la ciudad de las rojas camelias: "Vamos con toda la fuerza para representar a mi ciudad y poder tener un buen resultado, por eso que el entrenamiento diario es la mejor opción para lograr mis metas".

Para Cristian Rojas, quien sabe lo que es luchar arduamente para lograr metas, es su entrenador y ve con buenos ojos la opción de traer un lugar de privilegio: "Vamos a traer buenos resultados de este campeonato nacional, ya que Flor a entrenado arduamente para llegar en la mejores condiciones".

El esfuerzo que han hecho para lograr recursos es algo que les preocupa, ya que han golpeado puertas, en especial del municipio y no han tenido una respuesta favorable, el boxeo es un deporte sin grandes auspicios a este nivel, y ellos lo saben:

"Nosotros solos hemos tirado para adelante, nos compramos los suplementos alimenticios y equipamiento deportivo, pero falta apoyo y estamos a una semana de la competencia, pero esto no nos quita el sueño, ya que la lucha diaria nos permitirá con mayor razón seguir trabajando y cumplir nuestras metas".

Flor Parraguez terminó diciendo que invitaba a todas las damas que quieran practicar este deporte a concurrir al gimnasio Los Copihues, de lunes a viernes a las 19:00 horas, a pesar de los prejuicios que asocian a este deporte, el boxeo femenino se abre paso silenciosamente en la capital de Colchagua./

(Rolando Villegas Bravo)