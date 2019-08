Liga de Fútbol Rural de San Fernando: Santa Isabel de Polonia recupera el liderato

El nuevo líder es ahora el cuadro de Santa Isabel de Polonia, que se trasladó a la puerta norte de San Fernando para enfrentar a Juventud Trapiche y llevarse el botín completo, 13 de 13 para adueñarse por esta semana al menos de la punta del torneo.

Su escolta ahora es Las Rosas de Antivero, que de local ganó tres series ante Bajo lo Bravo de local y para sorpresa de muchos, el que enredó unidades en esta fecha fue Atlético Talcarehue, que obtuvo siete puntos en su confrontación ante Unión Carlina, sin embargo sufrió una dura derrota en primera serie.

Si la lucha por el primer lugar está al rojo vivo, la pelea por uno de los cupos a playoffs está muy cerrada gracias a Santa Elba de Agua Buena, que sacó nueve puntos en su visita a Cóndor de Roma y se encaramó en posición de arrebatarle el cuarto puesto a Bajo lo Bravo.

RESULTADOS FECHA 12:

3° Serie:

Cóndor de Roma 0-0 Santa Elba de Agua Buena

Juventud Trapiche 0-3 Santa Isabel de Polonia

Atlético Talcarehue 0-0 Unión Carlina

Las Rosas de Antivero 2-3 Bajo lo Bravo

2° Serie:



Cóndor de Roma 0-4 Santa Elba de Agua Buena

Juventud Trapiche 0-2 Santa Isabel de Polonia

Atlético Talcarehue 4-0 Unión Carlina

Las Rosas de Antivero 1-0 Bajo lo Bravo

Seniors:



Cóndor de Roma 0-0 Santa Elba de Agua Buena

Juventud Trapiche 2-3 Santa Isabel de Polonia

Atlético Talcarehue 1-0 Unión Carlina

Las Rosas de Antivero 3-1 Bajo lo Bravo

1° Serie:



Cóndor de Roma 1-2 Santa Elba de Agua Buena

Juventud Trapiche 0-1 Santa Isabel de Polonia

Atlético Talcarehue 1-2 Unión Carlina

Las Rosas de Antivero 1-0 Bajo lo Bravo

Libre: Lo Carreño



Tabla de Posiciones:

1.- Santa Isabel de Polonia 100

2.- Las Rosas de Antivero 96

3.- Atlético Talcarehue 95

4.- Bajo lo Bravo 56

5.- Santa Elba de Agua Buena 56

6.- Unión Carlina 54

7.- Juventud Trapiche 53

8.- Lo Carreño 42

9.- Cóndor de Roma 38



Para este domingo 25 de agosto, se disputará la decimotercera fecha, con los partidos entre:

Bajo lo Bravo vs. Atlético Talcarehue

Unión Carlina vs. Juventud Trapiche

Santa Isabel de Polonia vs. Cóndor de Roma

Santa Elba de Agua Buena vs. Lo Carreño

Libre: Las Rosas de Antivero

En la imagen: Primera serie del club deportivo Bajo lo Bravo.