Antonio Cabrera luce orgulloso sus medallas panamericanas

El destacado ciclista quien logró oro en la prueba Madison y bronce en la cuarteta nacional de persecución por equipo dijo que se sentía agradecido de todas las personas que de una u otra manera lo han ayudado en su carrera deportiva, "Estoy contento de poder lograr estas dos medallas, creo que ha sido una buena experiencia la vivida de regreso a Chile, fue muy mediático y la prensa pudo mostrar el trabajo que hicimos nosotros, en especial el arduo trabajo para lograr éxito".

Antonio Cabrera sostuvo que "La madison es una prueba que practico hace mucho tiempo, donde con Felipe Peñaloza planeamos que después de ganar los Odesur, nosotros íbamos por la medalla de oro en estos panamericanos de Lima, nos enfocamos en eso y no paramos de planificar la prueba, primero en Italia y luego en Colombia, veníamos trabajando bien hace mucho tiempo".

Sobre el significado de una nueva medalla de oro en su larga carrera, señaló: "Sacrificio, muchos años de estar trabajando, muchos años de pasarlo mal, ya que el deporte de alto rendimiento no es muy bien mirado ni ayudado, nos ha costado mucho llegar, pero hemos logrado el objetivo sin tener el apoyo que uno quiere, con todas las vallas que colocan y que quieren destruirnos como deportistas, pero seguiremos trabajando".

El ciclista nacional terminó diciendo que "Agradezco a San Fernando porque siempre me ha ayudado, la gente está muy contenta, el municipio siempre me ha entregado su apoyo, independiente del alcalde de turno, también el concejo municipal, al IND, a muchos empresarios que me ayudan, por eso este triunfo también es de todos"./ (RV)