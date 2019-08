Liga de Fútbol Rural de San Fernando: Se empareja la lucha por el primer lugar

El principal partido de la fecha se jugó en el sector de Polonia, donde el escolta Santa Isabel enfrentaba al líder Atlético Talcarehue, una tarde que fue pareja desde todos los puntos visibles, series y partidos muy equilibrados, donde nadie se sacó ventajas y en el cual todos los partidos terminaron en empates.

Ante esto, era la gran oportunidad para Las Rosas de Antivero de tomar el liderato, sin embargo con dos triunfos apenas no le alcanzó en su visita a Unión Carlina y le amargó la oportunidad de quedar en el primer lugar del certamen.

En otros resultados, Santa Elba de Agua Buena, se metió en la pelea por un lugar en los playoffs, al vencer en dos de los cuatro partidos a Juventud Trapiche, que a pesar de no conseguir muchas unidades, trepó al cuarto lugar de la tabla. Finalmente Lo Carreño, obtuvo siete puntos ante Cóndor de Roma.

RESULTADOS FECHA 11:

3° Serie:

Unión Carlina 0-1 Las Rosas de Antivero

Santa Isabel de Polonia 0-0 Atlético Talcarehue

Santa Elba de Agua Buena 3-0 Juventud Trapiche

Lo Carreño 0-0 Cóndor de Roma

2° Serie:



Unión Carlina 2-1 Las Rosas de Antivero

Santa Isabel de Polonia 0-0 Atlético Talcarehue

Santa Elba de Agua Buena 0-1 Juventud Trapiche

Lo Carreño 1-0 Cóndor de Roma

Seniors:



Unión Carlina 2-0 Las Rosas de Antivero

Santa Isabel de Polonia 2-2 Atlético Talcarehue

Santa Elba de Agua Buena 0-0 Juventud Trapiche

Lo Carreño 4-0 Cóndor de Roma

1° Serie:



Unión Carlina 2-0 Las Rosas de Antivero

Santa Isabel de Polonia 1-1 Atlético Talcarehue

Santa Elba de Agua Buena 3-0 Juventud Trapiche

Lo Carreño 0-2 Cóndor de Roma

Libre: Bajo lo Bravo



Tabla de Posiciones:

1.- Atlético Talcarehue 88

2.- Santa Isabel de Polonia 87

3.- Las Rosas de Antivero 86

4.- Juventud Trapiche 53

5.- Bajo lo Bravo 53

6.- Unión Carlina 48

7.- Santa Elba de Agua Buena 47

8.- Cóndor de Roma 40

9.- Lo Carreño 38



Para mañana domingo 18 de agosto, se disputara la duodécima fecha, con los partidos entre:

Cóndor de Roma vs. Santa Elba de Agua Buena

Juventud Trapiche vs. Santa Isabel de Polonia

Atlético Talcarehue vs. Unión Carlina

Las Rosas de Antivero vs. Bajo lo Bravo

Libre: Lo Carreño