Colchagua C.D. se consolida como institución en el fútbol profesional

Después de años a cargo de la institución colchagüina y ahora como presidente de Herraduros S.A., Jorge Salazar Urzúa sigue proyectando al club hacia el futuro, consolidando una institución que va mas allá que un equipo de fútbol que participa en la Segunda División del fútbol profesional.

Para que esto sea realidad lograron un comodato por 20 años de 4,6 hectáreas a la salida sur de la comuna de San Fernando para construir allí un complejo deportivo para sus series menores y que irá en beneficio también de toda la comunidad. Pero no sólo su mirada está en este terreno, ya que están solicitando también una ampliación de comodato de la sede social ubicada en la plaza de armas, en la cual han invertido en el tiempo en mejoras para su funcionamiento, proyectando a futuro todo el inmueble y porque no el gimnasio para crear también su rama de básquetbol.

Señaló el presidente de la concesionaria del club que "Este comodato servirá para proyectar este complejo deportivo, postulando a los proyectos Crece de la ANFP, donde Sebastián Moreno mandamás del fútbol chileno, después de 4 años de participación en la división no nos puede negar el apoyo si el proyecto es bueno".

El camino será lento, pero de apoco los terrenos van a ser habilitados para ir construyendo ahí la casa de formación de los futuros futbolistas de Colchagua, "También estamos regularizando todo para que podamos presentar proyectos al IND a través de su 2% y así comencemos a limpiar, su cierre perimetral, ver situación de luz y agua, y tener también una casa para el cuidador, dándole vida y comienzo al sueño de este complejo deportivo".

Otro proyecto es el de Conaf donde se conseguirán árboles nativos para que el entorno tenga una mejor presentación, donde los mismos niños cadetes serán los que planten estos árboles y se sientan parte de este nuevo camino.

Pero, no es el único sueño del presidente: "Mi sueño es tener un directorio muy fuerte, con las ramas de fútbol, básquetbol, fútbol y futsal femenino, liga sport LEF, que la sede se agrande y reúna mejores condiciones, para eso tenemos que arrendar una casa con mejores condiciones para que funcionen los discapacitados y hacer realidad este entorno, y si nos apoya la autoridad política esto va a funcionar y ser una realidad".

Otro de las mejoras del club es la mantención de la cancha Nº1, 3 y 4 del estadio municipal Jorge Silva Valenzuela, donde se llegó a un acuerdo con el municipio para que la mantención la realice la institución de la herradura: "Llegamos a un acuerdo para terminar las canchas 3 y 4 luego de una inversión millonaria que no llegó a buen puerto, el club se hizo cargo y se la entregamos al municipio, sólo la ocupará un día a la semana los niños y un día el primer equipo, los demás será el municipio quien administre su uso, esperando eso si que no se deterioren estas canchas".



COLCHAGUA Y EL SUEÑO DE ASCENDER

Colchagua en lo deportivo ha tenido un año con bastantes expectativas, estando en los primeros lugares durante toda la competencia, aunque faltan algunas fechas para el término de la primera fase, los albos esperan clasificar a la liguilla final y poder lograr el anhelado ascenso a la primera "B" del fútbol chileno.

Aunque en esta etapa final el equipo huaso jugará su último encuentro de local frente a General Velásquez, ya que comenzará la reconstrucción de la pista sintética, ya la dirigencia realizó las conversaciones con miras al estadio donde jugarán de local, el Patricio Mekis y El Teniente de Rancagua, el Municipal de Rengo o Santa Cruz son las alternativas.

Para Jorge Salazar la campaña ha sido satisfactoria ya que aún se mantienen en los primeros lugares: "Al técnico Francisco Arrué le pedimos tres cosas importantes, disciplina y orden, defender localía y pelear por el ascenso, en estos momentos lo único que le puedo increpar al técnico es la localía ya que se han perdido cuatro encuentros".

Agregó además que "Es un técnico muy joven, porfiado, obsesivo, que no transa sus ideas, pero tuvimos una reunión hace algunos días donde señaló que va a realizar algunos cambios ya que todos saben cómo juega Colchagua, me llama la atención que no se mantenga un equipo estable, pero no quiero opinar ya que es determinación del técnico quien juega cada domingo".

Sobre su continuidad en el tiempo a cargo de esta institución, Jorge Salazar manifestó que "Lo que más agobia es la parte económica, todos los meses hay que generar 24 millones de pesos, y los ingresos son casi nada, Herraduros S.A. no le debe a nadie más que al presidente, pero el club se mantendrá en el tiempo, ojalá logrando los sueños de toda una ciudad"./

(Rolando Villegas Bravo)