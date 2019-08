Liga de Fútbol Rural de San Fernando: Inicio de la segunda rueda dejó un solo líder

El partido que se llevó todas las miradas fue entre Las Rosas de Antivero y Santa Isabel de Polonia, era un partido que valía mucho, pues era el tercero contra el segundo, el dueño de casa al final saco una leve ventaja, pero no lo suficiente para tomar el liderato.

Situación similar vivió Atlético Talcarehue, que enfrentó a Santa Elba de Agua Buena, también el local superó a su adversario por una sola unidad, por lo tanto ahora es el único líder con solo un punto de ventaja.

Por otro lado, Bajo lo Bravo volvió a posicionarse en la zona de clasificación al hacerse fuerte de local ante Unión Carlina, además aprovechando los puntos enredados de sus rivales, como Juventud Trapiche que fue sorprendido por Lo Carreño.

RESULTADOS FECHA 10:

3° Serie:

Juventud Trapiche 0-2 Lo Carreño

Atlético Talcarehue 0-1 Santa Elba de Agua Buena

Las Rosas de Antivero 1-3 Santa Isabel de Polonia

Bajo lo Bravo 1-2 Unión Carlina

2° Serie:



Juventud Trapiche 1-3 Lo Carreño

Atlético Talcarehue 2-0 Santa Elba de Agua Buena

Las Rosas de Antivero 1-2 Santa Isabel de Polonia

Bajo lo Bravo 3-2 Unión Carlina

Seniors:



Juventud Trapiche 0-0 Lo Carreño

Atlético Talcarehue 0-2 Santa Elba de Agua Buena

Las Rosas de Antivero 1-0 Santa Isabel de Polonia

Bajo lo Bravo 1-0 Unión Carlina

1° Serie:



Juventud Trapiche 3-3 Lo Carreño

Atlético Talcarehue 1-0 Santa Elba de Agua Buena

Las Rosas de Antivero 1-0 Santa Isabel de Polonia

Bajo lo Bravo 0-0 Unión Carlina

Libre: Cóndor de Roma

Tabla de Posiciones:



1.- Atlético Talcarehue 83

2.- Santa Isabel de Polonia 82

3.- Las Rosas de Antivero 80

4.- Bajo lo Bravo 53

5.- Juventud Trapiche 49

6.- Unión Carlina 41

7.- Santa Elba de Agua Buena 39

8.- Cóndor de Roma 35

9.- Lo Carreño 31



Para este domingo 11 de agosto, se disputara la undécima fecha, con los partidos entre:

Unión Carlina vs. Las Rosas de Antivero

Santa Isabel de Polonia vs. Atlético Talcarehue

Santa Elba de Agua Buena vs. Juventud Trapiche

Lo Carreño vs. Cóndor de Roma

Libre: Bajo lo Bravo