Ciclistas regionales clasificaron en selectivo en Pichidegua

El selectivo regional final se realizó en la comuna de Pichidegua con la prueba de gran fondo. Agustín Pino del Complejo Educacional Las Araucarias de San Fernando se coronó campeón regional, y junto a Benjamín Rubina del Hans Christian Andersen y Juan Pablo González del colegio Olegario Lazo Baeza y Martín Aguilera del colegio "Enrique Serrano" de Pichidegua, formarán la selección regional de ciclismo que participará en estos juegos escolares.

La selección regional escolar sumó puntos en tres etapas, primero en un circuito en el autódromo de Codegua, luego en las contrarreloj individual y por equipo en Doñigue, terminando con la gran fondo de Pichidegua.

También en la ocasión, Antonia Celis del colegio Britisch College de San Fernando logró clasificar y será parte de la selección regional de ciclismo en esta competencia en damas.

La etapa nacional de estos juegos deportivos escolares en el ciclismo se efectuará en la región de O'Higgins con fechas de Circuito en el Autódromo de Codegua, Contrarreloj individual y por equipo en Doñigue y Gran Fondo en Pichidegua.

Los tradicionales Juegos Deportivos Escolares 2019 apuntan al sector básico y secundario del estudiantado nacional, con la idea de dar mayor regularidad a las competencias, entre niños y niñas, intentando con ello localizar y entrenar de mejor forma a las futuras generaciones deportivas del país.

Los Juegos Escolares, en los que participan niños y niñas, entre los 9 y 18 años, constan de distintas categorías las cuales son: sub 10 (9 a 10 años), sub 12 (11 a 12 años), sub 14 (13 a 14 años), y categoría juvenil (14 a 18 años dependiendo del deporte). En tanto, los deportes contemplados dentro de la competencia son el judo, ciclismo, atletismo, atletismo adaptado, para atletismo, balonmano, basquetbol, ajedrez, fútbol, futsal, natación, tenis de mesa y voleibol, variando estos según la categoría en competencia./ (RV)