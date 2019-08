Liga de Fútbol Rural de San Fernando: La primera rueda concluyó con dos líderes

Ambas escuadras tenían importantes compromisos, si bien cosecharon una buena cantidad de puntos, también dejaron escapar unidades ante sus rivales, Talcarehue apenas sacó ocho puntos ante Lo Carreño, mientras que Polonia obtuvo el mismo puntaje en su visita a Bajo lo Bravo.

El gran ganador de esta fecha fue Las Rosas de Antivero, que aprovechó el enredo de los líderes y se acercó al primer lugar al obtener puntaje perfecto ante Santa Elba de Agua Buena. Finalmente, Juventud Trapiche volvió a la zona de clasificación a playoffs, al conseguir nueve puntos como local ante Cóndor de Roma, a pesar de que cayó en primera serie.

En resumen, con la primera rueda ya completada, Atlético Talcarehue y Santa Isabel de Polonia siguen juntos en el liderato, mientras que Las Rosas de Antivero se acercó peligrosamente, amenazando con quitarles la posición de privilegio y se espera una segunda rueda con muchas emociones y sorpresas.

RESULTADOS FECHA 9:

3° Serie:

Bajo lo Bravo 1-1 Santa Isabel de Polonia

Las Rosas de Antivero 1-0 Santa Elba de Agua Buena

Atlético Talcarehue 2-0 Lo Carreño

Juventud Trapiche 4-1 Cóndor de Roma

2° Serie:



Bajo lo Bravo 1-0 Santa Isabel de Polonia

Las Rosas de Antivero 1-0 Santa Elba de Agua Buena

Atlético Talcarehue 0-0 Lo Carreño

Juventud Trapiche 2-1 Cóndor de Roma

Seniors:



Bajo lo Bravo 1-3 Santa Isabel de Polonia

Las Rosas de Antivero 3-1 Santa Elba de Agua Buena

Atlético Talcarehue 0-1 Lo Carreño

Juventud Trapiche 3-0 Cóndor de Roma

1° Serie:



Bajo lo Bravo 1-3 Santa Isabel de Polonia

Las Rosas de Antivero 6-0 Santa Elba de Agua Buena

Atlético Talcarehue 1-0 Lo Carreño

Juventud Trapiche 1-2 Cóndor de Roma

Libre: Unión Carlina



Tabla de Posiciones



1.- Atlético Talcarehue 76

2.- Santa Isabel de Polonia 76

3.- Las Rosas de Antivero 73

4.- Juventud Trapiche 46

5.- Bajo lo Bravo 45

6.- Unión Carlina 36

7.- Cóndor de Roma 35

8.- Santa Elba de Agua Buena 33

9.- Lo Carreño 22

La décima fecha, primera de la segunda rueda, será entre:

Juventud Trapiche vs. Lo Carreño

Atlético Talcarehue vs. Santa Elba de Agua Buena

Las Rosas de Antivero vs. Santa Isabel de Polonia

Bajo lo Bravo vs. Unión Carlina

En esta fecha queda libre Cóndor de Roma./

