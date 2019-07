Joven de Placilla viajó a Irlanda del Norte con la sub 15 de O´Higgins

El jugador de la Sub 15 del Club Deportivo O´Higgins de Rancagua Esteban Calderón González, quien reside en la comuna de Placilla, está viviendo uno de sus grandes sueños como deportista, donde actualmente está representando al plantel Sub 15 del cuadro celeste en el prestigioso torneo SuperCup NI, que se disputa en Irlanda del Norte, conocido tiempo atrás como la Milk Cup.

En esta oportunidad, el plantel dirigido técnicamente por Claudio Irrazabal, afrontará esta instancia deportiva internacional con el sueño de lograr ser campeones. En esta escuadra que viajó a la isla británica, se encuentra el joven de la comuna de Placilla, Esteban Calderón González, quien se integró a una temprana edad a las inferiores celestes tras pasar por varios clubes de la comuna como Arrima de Manantiales y la Escuela de Fútbol Los Pingüinitos de Nancagua.

En el año 2013 fue visto por los técnicos de las divisiones inferiores del "Capo de Provincia" y decidieron convencer a la familia y llevarlo hasta el semillero de O'Higgins, donde hoy destaca en la Sub 15 junto a otros niños como: Joaquín Tapia (extremo derecho), Martín Maturana (volante ofensivo) y Agustín Gannat (puntero izquierdo).

La escuadra celeste estará cerca de dos semanas en suelo británico, donde competirán en la categoría Sub 15, conocida también como la categoría junior, y donde el día lunes, derrotaron por dos goles a cero al Co Down de Irlanda del Norte y en el cual Calderón marco uno de los goles para el representativo de Rancagua, mientras que ayer, O´Higgins cayó por dos goles a cero ante el Plymouth Argyle de Inglaterra y hoy se medirán ante el Dundee United de Escocia.

Los padres de Esteban, que residen en Rinconada de Manantiales están muy contentos de que su hijo este cumpliendo uno de sus grandes sueños, y ser luego jugador profesional. Mabel González, madre del talentoso jugador de O'Higgins manifestó que: "Este fue un gran sacrificio de mi hijo y la familia, él debía realizar dos cosas, estudiar en Placilla y viajar diariamente a Rancagua para entrenar durante los primeros años, hoy gracias a dios y al club celeste él está estudiando en Rancagua y vive en una casa del club con toda su alimentación, muy contentos estamos con su papá de ver que él está cumpliendo uno de sus grandes sueños de ser muy pronto jugador profesional y llegar al plantel de honor de O'Higgins de Rancagua".

En tanto, el alcalde de Placilla, Tulio Contreras, señaló que: "Contento de saber que este niño de nuestra comuna está cumpliendo su sueño de ser jugador profesional, felicitar a sus padres por esto y ellos saben que cuentan con todo nuestro respaldo para que próximamente lo podamos ver en el plantel titular", cerró el jefe comunal./

