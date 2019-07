Colchagua pierde de local ante Lautaro de Buin

Se jugó la sexta fecha de la segunda rueda, del torneo de Segunda División Profesional y en San Fernando el equipo de Colchagua, jugaba frente a Lautaro de Buin que estaba de sub colista del torneo, al cual Colchagua lo derrotó con goleada en la primera rueda, y eso hacía presumir que la confianza fue el principal enemigo, que tuvo el domingo el elenco de la herradura y que al final lo pagó demasiado caro.

Con modificaciones en la plantilla titular, el debut del juvenil Benjamín Pino, de la partida Ángel Melo, y en contención Juan Araya, daba cuenta del trabajo de la semana, donde el técnico prepara al equipo, suspendido estaba Luciano Araya. En lo netamente futbolístico ya a los 5 minutos, un pase de Sagredo deja solo a Mauricio Flores, que lo pierde en forma increíble para la visita. Como de costumbre muy friccionado el fútbol en sector de media cancha, donde no habían muchas ocasiones para ambos equipos, hasta que llega el minuto 21, centro desde la derecha y aparece la figura del partido Mauricio Flores, para establecer la apertura de la cuenta para Lautaro.

Colchagua se sacude y Riveros hace lucirse al portero Azúa que la manda al córner, hasta que llega el empate en una jugada por izquierda centro al corazón del área, y aparece Francisco Pizarro para dejar el 1 a 1. Con tarjeta amarilla para Araya termina el primer tiempo.

Al reiniciarse el partido en Colchagua debuta el delantero Barrera por Araya, y Astete por Melo, con ello se queda sin contención buscando poder ofensivo, pero no dio resultado ya que las 3 primeras llegadas al arco fueron de Lautaro, Sotomayor en la primera al córner, y Flores que tuvo el segundo en un rebote y después de distancia se va desviado. La única clara de Colchagua fue un pivoteo de Pizarro para Astete, que da en la parte exterior de la red minuto 18, lo demás era tener la pelota pero sin llegar a generar peligro en el arco de Azúa.

No hubo variantes para llegar al gol por parte de Colchagua, y se volvió un monólogo para los locales. Hasta que llega el minuto 39 en una buena jugada de Flores, que hace el centro y aparece Villagra para decretar el triunfo para Lautaro. Es cierto que no hubo un buen arbitraje, se reclama una mano dentro del área de Lautaro, pero también Colchagua no tuvo el fútbol para quedarse con los puntos, se pierden cambios con jugadores que están en la banca, y lo más preocupante que en la segunda rueda de 18 puntos disputados, solo 5 unidades se han rescatado.



COLCHAGUA: Luis Sotomayor, Matías Gutiérrez, Benjamín Pino, (Milton Poblete), Diego Céspedes, David Lara, Juan Araya, (Nicolás Astete), Nicolás Carvajal, Ángel Melo, (Nicolás Barrera), Francisco Pizarro (Cap), Matías Rubio, Roberto Riveros. DT: Francisco Arrue.

LAUTARO DE BUIN: Ignacio Azua, Fabián Astorga, Diego Olate (Cap), Marcel Cortez, Luis Fuentes, José Garcés, Jordán Espinoza, (Luis Salazar), Hugo Herrera, José Sagredo, (Aáron Villagra), Mauricio Flores, Manuel Reyes, (Sebastián Rojas). DT: Italo Pinochet.

GOLES: 21" Mauricio Flores (Lautaro), 31" Francisco Pizarro (Colchagua), 84"Aáron Villagra (Lautaro).

ARBITRO: Víctor Fuentealba, Eric Pizarro, Alexis Torres, Nicolás Pozo.

PÚBLICO: 371 personas controladas

RESULTADOS 6ª Fecha 2ª rueda: Fernández Vial 1 Independiente 1 - Colina 1 Vallenar 2 - Iberia 1 General Velásquez 1 -San Marcos 2 San Antonio 0 - Colchagua 1 Lautaro 2 - Libre Recoleta.

TABLA DE POSICIONES: San Marcos 35 - Recoleta 25 - Colchagua 24 - Vallenar 21 - General Velásquez 21 - Fernández Vial 19 - Lautaro 18 - Iberia 17 - San Antonio 16 - Independiente 16 - Colina 13.-

(Luis Ibarra Soto, Periodista Deportivo).-

