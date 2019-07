Se jugó una nueva fecha del campeonato oficial de Brisca

Campeonato Oficial de Brisca 2019, 4a. Fecha 1a. Rueda:

Lunes 22 de Julio

Los 4 Ases 2-7 Turín

Martes 23 de Julio

Independencia Unida 3-6 Guadalupe Norte

Clodomiro Neira 6-2 Manso de Velasco

San Fernando 2-7 Unión Fraternal

Independiente 6-3 Dynamo

Unión Guadalupe 6-3 Rey de Copas

Tabla de Posiciones:

1. Unión Fraternal 7

2. Clodomiro Neira 6

3. Unión Guadalupe 6

4. Turín 6

5. Guadalupe Norte 6

6. Independencia Unida 4

7. Los 4 Ases 4

8. Independiente 2

9. San Fernando 2

10. Rey de Copas 2

11. Dynamo 2

12. Manso de Velasco 1

Próxima fecha 5a.

Lunes 29 de Julio:

Guadalupe Norte vs. Clodomiro Neira

Martes 30 de Julio:

Turin vs. Independencia Unida

Rey de Copas vs. Los Ases

Dynamo vs. Unión Guadalupe

Unión Fraternal vs. Independiente

Manso de Velasco vs. San Fernando

