Octava fecha del Campeonato Súper y Master Senior

RESULTADOS SERIE 55 AÑOS:

Atlanta 0 - Oro y Cielo 1

Los Lingues 1 - Talleres 1

Santa Teresa 1 - Deportes Arana 2

Real Santa Cruz 1 - Nincunlauta 1

Colchagua 3 - Los Pepes 1

Los Magníficos 0 - San Esteban 0



RESULTADOS SERIE 50 AÑOS:

Atlanta 1 - Oro y Cielo 0

Los Lingues 0 - Talleres 2

Santa Teresa 1 - Deportes Arana 2

Real Santa Cruz 3 - Nincunlauta 2

Colchagua 0 - Los Pepes 0

Los Magníficos 3 - San Esteban 2



RESULTADOS SERIE 45 AÑOS:

Atlanta 0 - Oro y Cielo 0

Los Lingues 1 - Talleres 0

Santa Teresa 0 - Deportes Arana 2

Real Santa Cruz 0 - Nincunlauta 0

Colchagua 1 - Los Pepes 6

Los Magníficos 1 - San Esteban 1



TABLA GENERAL:



1. Los Lingues 46

2. Real Santa Cruz 43

3. Los Magníficos 41

4. Atlanta 40

5. Talleres 39

6. Oro y Cielo 36

7. Nincunlauta 32

8. Deportes Arana 32

9. San Esteban 30

10. Los Pepes 18

11. Colchagua 16

12. Santa Teresa 12



Este sábado 27 de julio; se efectuará la novena fecha de este campeonato, con los siguientes encuentros, a saber:

Estadio Angostura: Oro y Cielo Vs. Santa Teresa

Estadio Roma: Talleres Vs. Real Santa Cruz

Estadio Nincunlauta: Nincunlauta Vs. Los Magníficos

Estadio Polonia: Los Pepes Vs. Atlanta

Estadio La Ramada: San Esteban Vs. Colchagua

Estadio Tarapacá: Deportes Arana Vs. Los Lingues

Horarios: Serie 55 años: 14:45 hs.- Serie 50 años: 15:45 hs.- Serie 45 años: 16:45 hs.-

