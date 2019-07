Colchagua se vino con las manos vacías desde Vallenar

Para Colchagua era importante este partido, tomando en cuenta que el líder San Marcos de Arica quedaba libre, y podían descontarse algunos puntos. Pero en el Estadio Nelson Rojas, con una cancha en regular estado, el cuadro del técnico Jeremías Viale, fue superior durante el trámite general del partido, donde las principales acciones de gol fueron para el local.

El partido fue trabado de principio a fin, donde las delanteras se veían huérfanas de juego, debido a las marcas que abundaban en el medio sector de la cancha, y muy pocas veces los equipos podían dar más de 3 pases seguidos. La primera del partido fue una pelota atrás de Céspedes, que pilla al arquero Sotomayor volviendo al primer palo, y por poco se va al córner, era el minuto 13, el árbitro Felipe Jara era protagonista, y ante un reclamo de la banca de Vallenar, le muestra tarjeta Roja a Juan Toloza reserva del local.

La genialidad del partido corre en los 34 minutos de la primera etapa, cuando el Ex Colchagua Francisco Araya saca un tiro cruzado al segundo palo, que resultó imposible para Sotomayor, y a la postre fue el único Gol del partido. La primera etapa termina con una tapada al córner del portero Sotomayor, evitando el segundo gol del local.

En la segunda etapa no hay cambios, y en 3 minutos un cabezazo de Frachia se va apenas desviado, no hay muchas variantes en cuanto al juego, y ante los cobros del árbitro, es expulsado el técnico de Vallenar Jeremías Viale, minuto 23, y otra clara de Vallenar en un tiro libre cabezazo de Frachia y no llega Araya al segundo palo.

En 26 gran desborde de Araya que elude una marca, y le cometen claro penal que no se cobra para Vallenar. Ante ello hay otra tarjeta Roja por reclamos para Luciano Cisternas. Colchagua trata de aprovechar el hombre de más pero fue en vano, hay un gol que le anulan por mano según el árbitro, ya que el tercer asistente habilitó la jugada. Ingresan en Colchagua Melo, Martínez y Gatica, pero la buena marca de Vallenar anuló cualquier remontada de la visita. Cuando el partido se iba, por doble amonestación fue expulsado Luciano Araya en Colchagua. El triunfo de Vallenar no merece reparos, ya que fue más que Colchagua.

VALLENAR: Carlos Julio (Cap), Bruno Villablanca, Fidel Córdova, Matías Frachia, Javier Ramírez, Jonathan Chávez, (Ariel Salinas), (Francisco Arancibia), Franco Seida, Luciano Cisternas, Francisco Araya, Roberto Abarca, (Sebastián Villalobos) Matías Zamora. DT Jeremías Viale.

COLCHAGUA: Luis Sotomayor, Felipe Lecaros, (Ángel Melo), Diego Céspedes, Luciano Araya, David Lara, Nicolás Carvajal, Nicolás Astete, Tomás González, (Vicente Gatica), Francisco Pizarro (Cap), Matías Rubio, (Lucas Martínez), Roberto Riveros. DT: Francisco Arrue.

Goles: 34 Primer Tiempo Francisco Araya (Vallenar)

Arbitro: Felipe Jara

Público: 500 personas aproximadas

Resultados 5ª Fecha 2ª rueda:

San Antonio 3-1 Iberia

Vallenar 1-0 Colchagua

General Velásquez 4-1 Fernández Vial

Independiente 2-1 Colina

El partido, entre Lautaro de Buin y Recoleta se juega mañana a las 15,30 horas.

Libre: San Marcos de Arica.

Posiciones:

1. San Marcos 32

2. Colchagua 24

3. Recoleta 22

4. General Velásquez 20

5. Fernández Vial 18

6. Vallenar 18

7. Iberia 16

8. San Antonio 16

9. Lautaro 15

10. Independiente 15

11. Colina 13.-

(Luis Ibarra Soto, Periodista Deportivo, Enviado especial a Vallenar).-

