Séptima fecha del Campeonato Súper y Master Senior

El pasado domingo 13 de julio, se jugó la SEPTIMA FECHA, del Campeonato oficial organizado por la AGRUPACION DE SUPER Y MASTER SENIOR SAN FERNANDO; donde está en disputa el trofeo ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 2019; con los siguientes resultados:
RESULTADOS SERIE 55 AÑOS:
ATLANTA 5-0 SANTA TERESA
SAN ESTEBAN 0-3 REAL SANTA CRUZ
NINCUNLAUTA 1-2 LOS LINGUES
ORO Y CIELO 2-0 COLCHAGUA
LOS PEPES 0-0 LOS MAGNIFICOS
TALLERES 1-0 DEPORTES ARANA
RESULTADOS SERIE 50 AÑOS:
ATLANTA 0-1 SANTA TERESA
SAN ESTEBAN 0-2 REAL SANTA CRUZ
NINCUNLAUTA 2-1 LOS LINGUES
ORO Y CIELO 3-1 COLCHAGUA
LOS PEPES 2-4 LOS MAGNIFICOS
TALLERES 2-0 DEPORTES ARANA
RESULTADOS SERIE 45 AÑOS:
ATLANTA 4-1 SANTA TERESA
SAN ESTEBAN 0-0 REAL SANTA CRUZ
NINCUNLAUTA 1-2 LOS LINGUES
ORO Y CIELO 1-0 COLCHAGUA
LOS PEPES 1-1 LOS MAGNIFICOS
TALLERES 0-2 DEPORTES ARANA
TABLA GENERAL:
1 LOS LINGUES 42
2 REAL SANTA CRUZ 38
3 LOS MAGNIFICOS 36
4 ATLANTA 36
5 TALLERES 35
6 ORO Y CIELO 32
7 NINCUNLAUTA 30
8 SAN ESTEBAN 28
9 DEPORTES ARANA 23
10 LOS PEPES 14
11 COLCHAGUA 12
12 SANTA TERESA 12
Para este sábado 20 de julio; se efectuará la octava fecha de este campeonato, con los siguientes encuentros, a saber:
ESTADIO ANGOSTURA: SANTA TERESA Vs DEPORTES ARANA
ESTADIO ROMA: LOS MAGNIFICOS Vs. SAN ESTEBAN
ESTADIO NINCUNLAUTA: REAL SANTA CRUZ Vs. NINCUNLAUTA
ESTADIO POLONIA: COLCHAGUA Vs. LOS PEPES
ESTADIO LA RAMADA: LOS LINGUES Vs. TALLERES
ESTADIO TARAPACA: ATLANTA Vs. ORO Y CIELO
HORARIOS: SERIE 55 AÑOS: 14:45 HS.- SERIE 50 AÑOS: 15:45 HS.- SERIE 45 AÑOS: 16:45 HS.-BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS