Séptima fecha del Campeonato Súper y Master Senior

RESULTADOS SERIE 55 AÑOS:

ATLANTA 5-0 SANTA TERESA

SAN ESTEBAN 0-3 REAL SANTA CRUZ

NINCUNLAUTA 1-2 LOS LINGUES

ORO Y CIELO 2-0 COLCHAGUA

LOS PEPES 0-0 LOS MAGNIFICOS

TALLERES 1-0 DEPORTES ARANA

RESULTADOS SERIE 50 AÑOS:

ATLANTA 0-1 SANTA TERESA

SAN ESTEBAN 0-2 REAL SANTA CRUZ

NINCUNLAUTA 2-1 LOS LINGUES

ORO Y CIELO 3-1 COLCHAGUA

LOS PEPES 2-4 LOS MAGNIFICOS

TALLERES 2-0 DEPORTES ARANA

RESULTADOS SERIE 45 AÑOS:

ATLANTA 4-1 SANTA TERESA

SAN ESTEBAN 0-0 REAL SANTA CRUZ

NINCUNLAUTA 1-2 LOS LINGUES

ORO Y CIELO 1-0 COLCHAGUA

LOS PEPES 1-1 LOS MAGNIFICOS

TALLERES 0-2 DEPORTES ARANA



TABLA GENERAL:

1 LOS LINGUES 42

2 REAL SANTA CRUZ 38

3 LOS MAGNIFICOS 36

4 ATLANTA 36

5 TALLERES 35

6 ORO Y CIELO 32

7 NINCUNLAUTA 30

8 SAN ESTEBAN 28

9 DEPORTES ARANA 23

10 LOS PEPES 14

11 COLCHAGUA 12

12 SANTA TERESA 12

Para este sábado 20 de julio; se efectuará la octava fecha de este campeonato, con los siguientes encuentros, a saber:

ESTADIO ANGOSTURA: SANTA TERESA Vs DEPORTES ARANA

ESTADIO ROMA: LOS MAGNIFICOS Vs. SAN ESTEBAN

ESTADIO NINCUNLAUTA: REAL SANTA CRUZ Vs. NINCUNLAUTA

ESTADIO POLONIA: COLCHAGUA Vs. LOS PEPES

ESTADIO LA RAMADA: LOS LINGUES Vs. TALLERES

ESTADIO TARAPACA: ATLANTA Vs. ORO Y CIELO

HORARIOS: SERIE 55 AÑOS: 14:45 HS.- SERIE 50 AÑOS: 15:45 HS.- SERIE 45 AÑOS: 16:45 HS.-

