Sexta fecha del Campeonato Súper y Master Seniors

El pasado 6 de julio, se jugó la SEXTA FECHA, del Campeonato oficial organizado por la AGRUPACION DE SUPER Y MASTER SENIOR SAN FERNANDO; donde está en disputa el trofeo ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 2019; con los siguientes resultados:
RESULTADOS SERIE 55 AÑOS:
LOS LINGUES 2 - 0 SAN ESTEBAN
COLCHAGUA 0 - 0 ATLANTA
LOS MAGNIFICOS 0 - 2 ORO Y CIELO
REAL SANTA CRUZ 1 - 1 LOS PEPES
SANTA TERESA 1 - 4 TALLERES
RESULTADOS SERIE 50 AÑOS:
LOS LINGUES 2 - 0 SAN ESTEBAN
COLCHAGUA 0 - 1 ATLANTA
LOS MAGNIFICOS 2 - 0 ORO Y CIELO
REAL SANTA CRUZ 1 - 0 LOS PEPES
SANTA TERESA 0 - 1 TALLERES
RESULTADOS SERIE 45 AÑOS:
LOS LINGUES 1 - 0 SAN ESTEBAN
COLCHAGUA 3 - 3 ATLANTA
LOS MAGNIFICOS 1 - 0 ORO Y CIELO
REAL SANTA CRUZ 0 - 4 LOS PEPES
SANTA TERESA 0 - 5 TALLERES
NOTA: El partido entre Deportes Arana y Nincunlauta, fue suspendido por solicitud club Arana. -
TABLA GENERAL:
1. LOS LINGUES 36
2. REAL SANTA CRUZ 31
3. LOS MAGNIFICOS 31
4. ATLANTA 30
5. NINCUNLAUTA 27
6. SAN ESTEBAN 27
7. TALLERES 27
8. ORO Y CIELO 23
9. DEPORTES ARANA 20
10. COLCHAGUA 12
11. LOS PEPES 12
12. SANTA TERESA 9
Para el próximo sábado 13 de julio; se efectuará la séptima fecha de este campeonato, con los siguientes encuentros, a saber:
ESTADIO:
NINCUNLAUTA NINCUNLAUTA Vs. LOS LINGUES
LA RAMADA ORO Y CIELO Vs. COLCHAGUA
POLONIA TALLERES Vs. DEPORTES ARANA
TARAPACA SAN ESTEBAN Vs. REAL SANTA CRUZ
ROMA LOS PEPES Vs. LOS MAGNIFICOS
ANGOSTURA ATLANTA Vs. SANTA TERESA
HORARIOS: SERIE 55 AÑOS: 14:45 HS.- SERIE 50 AÑOS: 15:45 HS.- SERIE 45 AÑOS: 16:45 HS.-BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS