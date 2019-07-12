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Sexta fecha del Campeonato Súper y Master Seniors

Deportes
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El pasado 6 de julio, se jugó la SEXTA FECHA, del Campeonato oficial organizado por la AGRUPACION DE SUPER Y MASTER SENIOR SAN FERNANDO; donde está en disputa el trofeo ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 2019; con los siguientes resultados:

RESULTADOS SERIE 55 AÑOS:

LOS LINGUES 2 - 0 SAN ESTEBAN
COLCHAGUA 0 - 0 ATLANTA
LOS MAGNIFICOS 0 - 2 ORO Y CIELO
REAL SANTA CRUZ 1 - 1 LOS PEPES
SANTA TERESA 1 - 4 TALLERES

RESULTADOS SERIE 50 AÑOS:

LOS LINGUES 2 - 0 SAN ESTEBAN
COLCHAGUA 0 - 1 ATLANTA
LOS MAGNIFICOS 2 - 0 ORO Y CIELO
REAL SANTA CRUZ 1 - 0 LOS PEPES
SANTA TERESA 0 - 1 TALLERES

RESULTADOS SERIE 45 AÑOS:

LOS LINGUES 1 - 0 SAN ESTEBAN
COLCHAGUA 3 - 3 ATLANTA
LOS MAGNIFICOS 1 - 0 ORO Y CIELO
REAL SANTA CRUZ 0 - 4 LOS PEPES
SANTA TERESA 0 - 5 TALLERES

NOTA: El partido entre Deportes Arana y Nincunlauta, fue suspendido por solicitud club Arana. -

TABLA GENERAL:

1. LOS LINGUES 36
2. REAL SANTA CRUZ 31
3. LOS MAGNIFICOS 31
4. ATLANTA 30
5. NINCUNLAUTA 27
6. SAN ESTEBAN 27
7. TALLERES 27
8. ORO Y CIELO 23
9. DEPORTES ARANA 20
10. COLCHAGUA 12
11. LOS PEPES 12
12. SANTA TERESA 9

Para el próximo sábado 13 de julio; se efectuará la séptima fecha de este campeonato, con los siguientes encuentros, a saber:

ESTADIO:
NINCUNLAUTA             NINCUNLAUTA Vs. LOS LINGUES
LA RAMADA                 ORO Y CIELO Vs. COLCHAGUA
POLONIA                     TALLERES Vs. DEPORTES ARANA
TARAPACA                   SAN ESTEBAN Vs. REAL SANTA CRUZ
ROMA                          LOS PEPES Vs. LOS MAGNIFICOS
ANGOSTURA                ATLANTA Vs. SANTA TERESA

HORARIOS: SERIE 55 AÑOS: 14:45 HS.- SERIE 50 AÑOS: 15:45 HS.- SERIE 45 AÑOS: 16:45 HS.-

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