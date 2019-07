Liga de Fútbol Rural de San Fernando: Polonia y Talcarehue se mantienen a paso firme

Con respecto al campeonato, tras la fecha anterior habían quedado dos equipos en el primer lugar, los cuales eran Atlético Talcarehue y Santa Isabel de Polonia. La escuadra vice campeona del año pasado recibió a Cóndor de Roma, mientras que el cuadro del sector norte de San Fernando recibía a Unión Carlina. La cosecha de puntos fue la misma para los dos, 13 de 13, puntaje perfecto para ambos por lo cual se mantienen juntos en la vanguardia.

En otros resultados, Las Rosas de Antivero rescató 11 puntos en su "visita" a Lo Carreño y finalmente, la escuadra de Santa Elba de Agua Buena se hizo respetar ante Bajo lo Bravo.

Cuando ya solo queda una fecha para que concluya la primera parte del torneo, Atlético Talcarehue y Santa Isabel de Polonia aparecen como los principales candidatos para quedarse con el certamen de este año, aunque recién se está llegando al ecuador de la temporada.

RESULTADOS FECHA 8:

3° Serie:

Atlético Talcarehue 2-0 Cóndor de Roma

Lo Carreño 2-2 Las Rosas de Antivero

Santa Elba de Agua Buena 1-2 Bajo lo Bravo

Santa Isabel de Polonia 1-0 Unión Carlina

2° Serie:



Atlético Talcarehue 4-0 Cóndor de Roma

Lo Carreño 1-2 Las Rosas de Antivero

Santa Elba de Agua Buena 0-0 Bajo lo Bravo

Santa Isabel de Polonia 4-1 Unión Carlina

Seniors:



Atlético Talcarehue 4-0 Cóndor de Roma

Lo Carreño 0-2 Las Rosas de Antivero

Santa Elba de Agua Buena 2-0 Bajo lo Bravo

Santa Isabel de Polonia 5-0 Unión Carlina

1° Serie:



Atlético Talcarehue 7-0 Cóndor de Roma

Lo Carreño 1-2 Las Rosas de Antivero

Santa Elba de Agua Buena 2-1 Bajo lo Bravo

Santa Isabel de Polonia 3-0 Unión Carlina



Libre: Juventud Trapiche

Tabla de Posiciones



1.- Atlético Talcarehue 68

2.- Santa Isabel de Polonia 68

3.- Las Rosas de Antivero 60

4.- Bajo lo Bravo 41

5.- Juventud Trapiche 37

6.- Unión Carlina 36

7.- Santa Elba de Agua Buena 33

8.- Cóndor de Roma 31

9.- Lo Carreño 18

Para este domingo 14 de julio, se disputara la novena y última fecha de esta primera rueda, con los partidos entre:

Bajo lo Bravo vs. Santa Isabel de Polonia

Las Rosas de Antivero vs. Santa Elba de Agua Buena

Atlético Talcarehue vs. Lo Carreño

Juventud Trapiche vs. Cóndor de Roma

En esta fecha queda libre Unión Carlina./

