General Velásquez no encuentra el rumbo, vuelve a perder ahora de local

Este domingo en el municipal sanvicentano, General Velásquez tenía la misión de enrielar el rumbo luego de 3 partidos perdidos en calidad de visita, frente a Recoleta, Colina y San Marcos en Arica. El rival para tal efecto era Independiente de Cauquenes que venía con clara intención de no ser comparsa frente a los dirigidos por Cesar Bustamante.

El partido comenzó con gran ritmo de juego y Velásquez tuvo una inmejorable posibilidad de abrir el rumbo hacia el triunfo a los 20 segundos de partido cuando Sepúlveda estrelló en el palo un remate de media chilena en el área visitante, tras cartón a los 25´ el juez Diego Vidal decreto lanzamiento penal para los verdes que fue nuevamente desperdiciado por segunda fecha consecutiva esta vez en los pies de Wladimir Cid quien permitió la luida del portero Pablo Reinoso.

Luego de esto Velásquez sintió la presión y a los 37 luego de un centro de Ramírez desde la derecha permitió que apareciera solo sin marcas en área menor Mathias Galdames para decretar de cabeza el 1 a 0 parcial en favor de los rojos del Maule.

Ya en el complemento Wladimir Cid tuvo su revancha a los 53´y estampo el empate transitorio que no duro mucho ya que 9 minutos más tarde Emiliano Pedreira conquistaba la segunda cifra visitante y resultado que no se movería hasta el pitazo final.

General Velásquez se suma en una crisis de resultados con 4 derrotas consecutivas y perdiendo mucho terreno ya que se aleja de los puestos de avanzada y recala al cierre de esta feche en el grupo del descenso. La próxima fecha no será nada de fácil ya que los verdes del Cachapoal deberán viajar hasta la región de Atacama a enfrentar a Deportes Vallenar con la única misión de levantar cabeza y rescatar puntos en un difícil reducto enclavado a los pies del Desierto de Atacama,

El partido será transmisión de "Actualidad Deportiva" de Radio Caramelo 104.5 en San Vicente de Tagua Tagua y www.caramelofm.cl con los relatos de Roberto Madariaga, Comentarios de Patricio Pino, voz comercial de Jaime Díaz Meza bajo la dirección de Javier Guentecura.



FICHA TÉCNICA

Hora: 15:30

Estadio: Municipal Augusto Rodríguez Árbitro: Diego Vidal

General Velásquez (1): Alexis Guzmán; Carlos Morales (74' Matías Rojas), Manuel Olea, Claudio Muñoz y Matías Canales; Gabriel Castillo, Ignacio Ampuero, Danko Espinoza y Cristóbal Vargas (62' Marcos Morales); Carlos Sepúlveda y Wladimir Cid (74'Alexis Pérez) DT: César Bustamante.

Independiente de Cauquenes (2): Pablo Reinoso; Alejandro Gaete (64' Gustavo Aguayo), Emiliano Pedreira, Juan López y Marcelo Pérez; Byron Monroy, Gustavo León, Mathias Galdames y Fabián Espinoza (78' Nicolás Pérez); Felipe Urra y Matías Ramírez (69' Bastián Canales). DT: Ariel Pereyra.

Goles: 0-1, 37' Mathias Galdames; 1-1, 53' Wladimir Cid; 1-2, 63' Emiliano Pedreira.

ROBERTO MADARIAGA GUENTECURA

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.