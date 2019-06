Campeonato de Brisca "DEL RECUERDO"

Resultados Liguilla Final: 1a Fecha:

Guadalupe Norte 4-5 Rey de Copas

Independencia Unida 3-6 Unión Guadalupe

2a Fecha Martes 25 junio:

Independencia Unida 6-3 Rey de Copas

Unión Guadalupe 5-4 Guadalupe Norte

Puntaje:

Unión Guadalupe 4

Independencia Unida 2

Rey de Copas 2

Guadalupe Norte 0

3a. y última fecha jueves 27 de junio:

Unión Guadalupe vs. Rey de Copas

Guadalupe Norte vs. Independencia Unida

En caso de haber empate en puntaje entre más de 2 clubes, se definirá en un partido extra, entre los dos que tengan mejor diferencia de parejas el viernes 5 de julio

Asimismo, se da conocer que se dará inicio al Campeonato Oficial de Brisca con fecha 1° de Julio partido, entre: Unión Fraternal vs. Manso de Velasco (arbitraje Independencia Unida)

Martes 2 de Julio:

Unión Guadalupe vs. Independencia Unida

Los 4 Ases vs. Independiente

Turín vs. San Fernando

Rey de Copas vs. Clodomiro Neira

Dynamo vs. Guadalupe Norte./

