Liga de Fútbol Rural de San Fernando: Dos equipos ahora comparten el primer lugar

La escuadra de Santa Isabel de Polonia quedo libre en esta pasada, por lo cual era la gran oportunidad para Atlético Talcarehue de recuperar la punta, si bien sumo 11 puntos ante Juventud Trapiche, dejó escapar la victoria en una serie y de esta forma está compartiendo el primer lugar.

Mientras tanto en otros partidos: Las Rosas de Antivero y Cóndor de Roma repartieron unidades, también el cuadro de Bajo lo Bravo escaló en la tabla al obtener nueve puntos en condición de local ante Lo Carreño.

Finalmente, la escuadra de Santa Elba de Agua Buena rescató importantes resultados como visita ante Unión Carlina, que quedó a un punto de la zona de clasificación a playoffs.

RESULTADOS FECHA 7:

3° Serie:

Unión Carlina 1-1 Santa Elba de Agua Buena

Bajo lo Bravo 2-1 Lo Carreño

Las Rosas de Antivero 1-1 Cóndor de Roma

Atlético Talcarehue 3-0 Juventud Trapiche

2° Serie:

Unión Carlina 0-1 Santa Elba de Agua Buena

Bajo lo Bravo 1-1 Lo Carreño

Las Rosas de Antivero 0-1 Cóndor de Roma

Atlético Talcarehue 1-1 Juventud Trapiche

Seniors:



Unión Carlina 1-0 Santa Elba de Agua Buena

Bajo lo Bravo 1-1 Lo Carreño

Las Rosas de Antivero 1-1 Cóndor de Roma

Atlético Talcarehue 2-0 Juventud Trapiche

1° Serie:



Unión Carlina 3-4 Santa Elba de Agua Buena

Bajo lo Bravo 2-0 Lo Carreño

Las Rosas de Antivero 4-0 Cóndor de Roma

Atlético Talcarehue 3-0 Juventud Trapiche

Libre: Santa Isabel de Polonia





Tabla de Posiciones



1.- Atlético Talcarehue 55

2.- Santa Isabel de Polonia 55

3.- Las Rosas de Antivero 49

4.- Bajo lo Bravo 37

5.- Juventud Trapiche 37

6.- Unión Carlina 36

7.- Cóndor de Roma 31

8.- Santa Elba de Agua Buena 25

9.- Lo Carreño 17

Para este domingo 30 de junio, se disputara la octava fecha, con los partidos entre:

Atlético Talcarehue vs. Cóndor de Roma

Lo Carreño vs. Las Rosas de Antivero

Santa Elba de Agua Buena vs. Bajo lo Bravo

Santa Isabel de Polonia vs. Unión Carlina

En esta fecha queda libre Juventud Trapiche./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.