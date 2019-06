Felipe Serey integra selección chilena en Sudamericano de Básquetbol U-14

La convocatoria de la selección nacional que representará a Chile en el Campeonato Sudamericano U-14 masculino fue anunciada por la Federación de Básquetbol de Chile, y para dar cumplimiento al plan de trabajo antes de partir a tierras brasileñas, el elenco nacional se concentró el día de ayer en Santiago, entrenamientos que se realizarán en el Centro de Entrenamientos Olímpico (CEO), finalizando el sábado 29 de junio.

Felipe Serey alumno del Instituto San Fernando es de los registro federados del club Tomás Lawrence, institución en el cual ha desarrollado su carrera deportiva que lo encumbra en lo más alto de este deporte a su corta edad.

Para el basquetbolista sanfernandino esta nominación es muy importante para él, ya que el baloncesto ha sido desde muy pequeño su acompañante cada día, "Desde los 7 años, comencé a jugar básquetbol en el Tomás Lawrence, donde varios técnicos me han entregado diferentes conocimientos deportivos, como Juan Freire, quien me sacó carácter para jugar ya que no tenía mucho, luego Cipriano Núñez que me ayudó mucho en la tecnificación de este deporte y ahora Fernando Fuentes".

El jugador tomasino desde el año pasado ha sido preseleccionado en diferentes etapas de la selección nacional, con 1.83 de estatura, su puesto ideal es de alero, donde Eduardo Marechal es el basquetbolista que admira, y espera en el futuro poder seguir en el básquetbol estudiando fuera del país, ya sea Estados Unidos o España..

Sobre el baloncesto local señaló que "El básquetbol de San Fernando no es de la misma calidad que de otras regiones, pero creo que en lo formativo estamos bien", recordemos que el club Tomás Lawrence compite durante el año en diferentes torneo fuera de la ciudad ya que la competencia local es menor.

Finalizó expresando el basquetbolista que el apoyo de su familia y de su colegio ha sido fundamental para seguir en este deporte y que instaba a los jóvenes basquetbolistas que si quieren lograr cosas se esfuercen, siendo comprometidos con lo que hacen ya que así logran frutos en el futuro.

Por otra parte, la dirección provincial de educación, a través de su director provincial, Alejandro Riquelme Calvo, recibió la visita del seleccionado nacional, Felipe Serey, quien junto al presidente del club tomasino Carlos Moreno y su padre Marcelo Serey recibieron la felicitación por este importante logro deportivo del estudiante del ISF, instándolo a seguir por este camino, ya que el deporte junto a la educación son elementos importantes en la formación integral de los estudiantes.

Para el director provincial el logro del joven estudiante es reflejo del esfuerzo de su familia como también de su club, quienes trabajan en diferentes categorías llevándolos por el camino de la vida sana y deportiva, el jugador será también el reflejo de muchos niños, quienes sueñan alguna vez vestir los colores de su país./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.