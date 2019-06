Atlético Talcarehue se consolida como líder de la Liga de Fútbol Rural de San Fernando

El puntero visitaba a Las Rosas de Antivero, ultimo campeón y fuerte rival durante la campaña anterior, por lo cual era un duelo que iba a sacar "chispas", el forastero logro dos importantes victorias, sin embargo Las Rosas lo derroto ajustadamente en la serie de honor.

Sin embargo su escolta, Santa Isabel de Polonia, le está pisando los talones al puntero, ya que viene en alza y trabajo un poco más de la cuenta para superar a Lo Carreño, como local. El tercer ubicado del torneo, Juventud Trapiche, cedió un poco en la tabla tras enredar puntos ante Bajo lo Bravo en las cercanías del sector precordillerano de San Fernando.

Finalmente, Unión Carlina recibió en el sector de San Juan de la Sierra a Cóndor de Roma, mostrando una notable alza en su nivel futbolístico ante un rival que también lo dio todo en el campo de juego.

RESULTADOS FECHA 5:

3° Serie:

Santa Isabel de Polonia 1-1 Lo Carreño

Unión Carlina 2-1 Cóndor de Roma

Bajo lo Bravo 1-0 Juventud Trapiche

Las Rosas de Antivero 1-4 Atlético Talcarehue

2° Serie:

Santa Isabel de Polonia 1-1 Lo Carreño

Unión Carlina 0-0 Cóndor de Roma

Bajo lo Bravo 1-0 Juventud Trapiche

Las Rosas de Antivero 3-3 Atlético Talcarehue

Seniors:

Santa Isabel de Polonia 3-0 Lo Carreño

Unión Carlina 1-1 Cóndor de Roma

Bajo lo Bravo 2-1 Juventud Trapiche

Las Rosas de Antivero 0-1 Atlético Talcarehue

1° Serie:

Santa Isabel de Polonia 3-1 Lo Carreño

Unión Carlina 2-0 Cóndor de Roma

Bajo lo Bravo 0-0 Juventud Trapiche

Las Rosas de Antivero 2-1 Atlético Talcarehue

Libre: Santa Elba de Agua Buena

Tabla de Posiciones



1.- Atlético Talcarehue 44

2.- Santa Isabel de Polonia 42

3.- Juventud Trapiche 33

4.- Las Rosas de Antivero 33

5.- Bajo lo Bravo 23

6.- Unión Carlina 21

7.- Cóndor de Roma 18

8.- Santa Elba de Agua Buena 17

9.- Lo Carreño 14

De no ocurrir algún imprevisto, la sexta fechase disputara el domingo16 de junio, con los partidos entre:

Juventud Trapiche vs. Las Rosas de Antivero

Cóndor de Roma vs. Bajo lo Bravo

Lo Carreño vs. Unión Carlina

Santa Elba de Agua Buena vs. Santa Isabel de Polonia

En esta fecha quedara libre el cuadro de Atlético Talcarehue, líder de la liga. /

