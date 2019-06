Inauguran nuevo gimnasio Polideportivo Oriente de Rengo

Con una inversión del Gobierno Regional vía FNDR superior a los 1.400 millones de pesos, el Intendente Juan Manuel Masferrer inauguró el nuevo Polideportivo Oriente de la comuna de Rengo. Aquí estuvo acompañado por el Seremi del Deporte, Diego Ramírez, y el alcalde de Rengo, Carlos Soto; además del senador Juan Pablo Letelier y el diputado Raúl Soto, entre otras autoridades comunales.

El Intendente Juan Manuel Masferrer señaló que "Estamos muy felices de poder inaugurar este centro deportivo, que viene además a confirmar nuestro compromiso como Gobierno con el deporte. Este moderno recinto busca por un lado que deportistas de alto rendimiento tengan un espacio para entrenar, para que podamos fomentar el deporte en ese sentido competitivo que representa a la región, y por otro lado también es un lugar de unión para la familia", dijo el jefe regional en primer término.

"Aquí se van a poder hacer talleres y distintos tipos de entrenamiento -continuó Masferrer- Incluso vimos una exposición artística que se pueden hacer en este tipo de lugares, porque el deporte no es solamente competir, si bien es muy importante, pero aquí lo que estamos hablando es de mejorar la calidad de vida de las personas, de que podamos tener un espacio más saludable, que se haga cada vez más deporte, que haya más inclusión, el deporte ayuda en eso, ayuda también en todo lo que tiene que ver también con el tema de valores", sostuvo finalmente Masferrer.

El Seremi del Deporte, Diego Ramírez, señaló que "Para nosotros la importancia que tiene es que ganamos un espacio deportivo para la región, no solo para esta comuna. Estamos seguros que va a tener vida, que es lo más importante, que no se transforme en un elefante blanco, pero además, y aprovechando y lo conversábamos con el Intendente recién, ojalá que nos pueda permitir albergar por ejemplo finales de juegos escolares a nivel de nuestra región, y eso va a significar también incentivar el deporte. Así que contentos por eso, estoy seguro que va a haber una gran variedad de actividades deportivas y de deporte, que es un poco lo que buscamos, y que no se transforme como decía en una bonita infraestructura que nadie utilice, muy por el contrario".

Carlos Soto, alcalde de Rengo, dijo sentirse: "Maravillosamente feliz. Esa es para representar de verdad lo que siento. No todos los días y no en todas las ciudades de Chile, se pueden dar el lujo de estar inaugurando, más que un gimnasio, este es un centro alto rendimiento, que permite por equipamiento desarrollar distintas disciplinas deportivas en el momento. No es para grandes competencias, es para que nuestros deportistas de las distintas ramas vengan a hacer sus trabajos, de fortalecimiento", dijo el edil.

"Aquí van a haber profesionales del área de educación física, de todas las áreas trabajando con ellos. Hay unas salas de máquinas que son realmente maravillosas. Este va a ser un laboratorio en el cual se van a desarrollar y fortalecer los deportistas de la comuna, y por qué no de la región, si esto está abierto a todos los buenos deportistas", afirmó el jefe comunal.

El moderno recinto cuenta con 1.063 mts² construidos y está equipado con una multicancha normada para la práctica de basquetbol y voleibol, además de una sala multiuso, donde se implementó un gimnasio con máquinas cardiovasculares y de musculación.

Junto a ello, el proyecto contempló baños y camarines especiales para deportistas, sumado a servicios higiénicos para discapacitados, oficinas administrativas, enfermería y graderías con capacidad para 160 personas./

