Pareja lucha por el liderato de la Liga de Fútbol Rural

Con respecto a la cuarta fecha, disputada el pasado domingo 26 de mayo, Atlético Talcarehue ha pasado a ser el nuevo líder, tras acumular 11 puntos como local ante Bajo lo Bravo, mientras sus escoltas, que ahora son Santa Isabel de Polonia y Juventud Trapiche tuvieron trabajados, pero importantes triunfos.

Al igual que Talcarehue, la escuadra oriunda del norte de San Fernando, también obtuvo 11 unidades en su visita a Cóndor de Roma, mientras tanto, El Trapiche trabajó más de lo normal para superar a Unión Carlina de Chimbarongo.

Finalmente Lo Carreño, que no tuvo un buen desempeño durante este inicio, superó estrechamente a Santa Elba de Agua Buena.

RESULTADOS FECHA 4:

Tercera Serie:

Atlético Talcarehue 1-0 Bajo lo Bravo

Juventud Trapiche 1-1 Unión Carlina

Cóndor de Roma 3-4 Santa Isabel de Polonia

Lo Carreño 0-0 Santa Elba de Agua Buena

Segunda Serie:

Atlético Talcarehue 2-0 Bajo lo Bravo

Juventud Trapiche 1-2 Unión Carlina

Cóndor de Roma 3-4 Santa Isabel de Polonia

Lo Carreño 2-1 Santa Elba de Agua Buena

Seniors:



Atlético Talcarehue 4-2 Bajo lo Bravo

Juventud Trapiche 1-0 Unión Carlina

Cóndor de Roma 1-1 Santa Isabel de Polonia

Lo Carreño 6-0 Santa Elba de Agua Buena

Primera Serie:



Atlético Talcarehue 0-0 Bajo lo Bravo

Juventud Trapiche 4-1 Unión Carlina

Cóndor de Roma 0-1 Santa Isabel de Polonia

Lo Carreño 0-2 Santa Elba de Agua Buena

Libre: Las Rosas de Antivero



Tabla de Posiciones:



1.- Atlético Talcarehue 37

2.- Santa Isabel de Polonia 33

3.- Juventud Trapiche 31

4.- Las Rosas de Antivero 28

5.- Santa Elba de Agua Buena 17

6.- Cóndor de Roma 16

7.- Bajo lo Bravo 12

8.- Unión Carlina 12

9.- Lo Carreño 12

La quinta fecha se jugara el domingo 2 de junio, con los partidos entre: Santa Isabel de Polonia vs.Lo Carreño; Unión Carlina vs. Cóndor de Roma; Bajo lo Bravo vs. Juventud Trapiche y Las Rosas de Antivero vs. Atlético Talcarehue, en esta fecha quedara libre el cuadro de Santa Elba de Agua Buena./

