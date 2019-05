Tercera fecha de la Liga de Fútbol Rural de San Fernando

Tras esta fecha, el cuadro de Las Rosas de Antivero es el nuevo líder tras superar en condición de visitante a Bajo lo Bravo, su escolta, ahora es Atlético Talcarehue, el cual obtuvo puntaje perfecto sobre Unión Carlina como forastero.

Mientras tanto, Juventud Trapiche tuvo un importante tropezón, al ser derrotado en la mayoría de sus series ante Santa Isabel de Polonia y Cóndor de Roma superó estrechamente a Santa Elba de Agua Buena.

RESULTADOS FECHA 3:

Tercera Serie:

Santa Elba de Agua Buena 0-1 Cóndor de Roma

Santa Isabel de Polonia 4-2 Juventud Trapiche

Unión Carlina 0-3 Atlético Talcarehue

Bajo lo Bravo 0-1 Las Rosas de Antivero

Segunda Serie:

Santa Elba de Agua Buena 0-0 Cóndor de Roma

Santa Isabel de Polonia 1-0 Juventud Trapiche

Unión Carlina 1-2 Atlético Talcarehue

Bajo lo Bravo 0-1 Las Rosas de Antivero

Seniors:



Santa Elba de Agua Buena 0-2 Cóndor de Roma

Santa Isabel de Polonia 2-0 Juventud Trapiche

Unión Carlina 0-3 Atlético Talcarehue

Bajo lo Bravo 1-2 Las Rosas de Antivero

Primera Serie:



Santa Elba de Agua Buena 3-0 Cóndor de Roma

Santa Isabel de Polonia 3-3 Juventud Trapiche

Unión Carlina 0-3 Atlético Talcarehue

Bajo lo Bravo 2-2 Las Rosas de Antivero

Libre: Lo Carreño





Tabla de posiciones:



1.- Las Rosas de Antivero 28

2.- Atlético Talcarehue 26

3.- Juventud Trapiche 23

4.- Santa Isabel de Polonia 22

5.- Cóndor de Roma 15

6.- Santa Elba de Agua Buena 12

7.- Bajo lo Bravo 10

8.- Unión Carlina 8

9.- Lo Carreño 5

La cuarta fecha se jugara el domingo 26 de mayo, con los partidos, entre: Atlético Talcarehue vs. Bajo lo Bravo; Juventud Trapiche vs. Unión Carlina; Cóndor de Roma vs. Santa Isabel de Polonia y Lo Carreño vs. Santa Elba de Agua Buena. Libre quedará Las Rosas de Antivero, por lo tanto si o si, perderá su condición de líder./

