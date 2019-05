Academia de boxeo San Fernando enfrentará a poderoso club México

En esta oportunidad, se disputará la copa "ciudad de San Fernando" en conmemoración de los 277 años de vida de la capital de la provincia de Colchagua.

El programa es el siguiente:

Preliminar: Categoría 60 kilos Luis González v/s Alan Cortes, ambos púgiles debutantes de la Academia de San Fernando.

Categoría 60 kilos Mateo Faúndez (club México) v/s Matías Farfán (Academia San Fernando.)

Categoría 55 kilos Camila Calderón (club México) v/s Camila Rojas Bustamante (Academia San Fernando.)

Categoría 57 kilos Diego Fuentes (club México) v/s Carlos Gómez (Academia San Fernando.)

Categoría 64 kilos Ignacio Olivares (club México) v/s Agustín Figueroa (Academia San Fernando.)

Categoría 57 kilos Bryan Reyes (club México) v/s Jairo González (Academia San Fernando)

Categoría 69 kilos Alan Sepúlveda club México) v/s Harold Moya (Academia San Fernando)./

