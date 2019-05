Juventud Trapiche lider de la Liga de Fútbol Rural en San Fernando

Tras esta segunda fecha, el cuadro de Juventud Trapiche se mantiene firme como el líder del torneo, luego de derrotar en tres de cuatro partidos a Santa Elba de Agua Buena en condición de local.

Su escolta, ahora es la escuadra de Las Rosas de Antivero, que también ganó tres series ante Unión Carlina, también en condición de dueño de casa. Atletico Talcarehue y Santa Isabel de Polonia protagonizaron el duelo más esperado de esta fecha, con equipos muy parejos y luchando en la parte alta de la tabla, donde los resultados fueron dos empates y una victoria para cada uno.

La fecha la cerraron Cóndor de Roma, quien hacía su debut como local ante Lo Carreño, en la que el dueño de casa fue el gran dominador de la tarde con tres triunfos contra una victoria de parte del forastero.

RESULTADOS FECHA 2:

Tercera Serie:

Las Rosas de Antivero 1-3 Unión Carlina

Atlético Talcarehue 3-1 Santa Isabel de Polonia

Juventud Trapiche 2-1 Santa Elba de Agua Buena

Cóndor de Roma 3-1 Lo Carreño

Segunda Serie:

Las Rosas de Antivero 3-2 Unión Carlina

Atlético Talcarehue 0-0 Santa Isabel de Polonia

Juventud Trapiche 1-3 Santa Elba de Agua Buena

Cóndor de Roma 1-2 Lo Carreño

Seniors:

Las Rosas de Antivero 3-2 Unión Carlina

Atlético Talcarehue 0-1 Santa Isabel de Polonia

Juventud Trapiche 2-0 Santa Elba de Agua Buena

Cóndor de Roma 1-1 Lo Carreño

Primera Serie:

Las Rosas de Antivero 4-0 Unión Carlina

Atlético Talcarehue 1-1 Santa Isabel de Polonia

Juventud Trapiche 3-0 Santa Elba de Agua Buena

Cóndor de Roma 4-0 Lo Carreño

Libre: Bajo lo Bravo



Tabla de Posiciones

1.- Juventud Trapiche 21

2.- Las Rosas de Antivero 17

3.- Atlético Talcarehue 13

4.- Santa Isabel de Polonia 11

5.- Unión Carlina 8

6.- Cóndor de Roma 8

7.- Bajo lo Bravo 8

8.- Santa Elba de Agua Buena 7

9.- Lo Carreño 5

La tercera fecha se jugara el domingo 19 de mayo, con los partidos, entre: Santa Elba de Agua Buena vs. Cóndor de Roma; Santa Isabel de Polonia vs. Juventud Trapiche; Unión Carlina vs. Atlético Talcarehue y Bajo lo Bravo vs. Las Rosas de Antivero, libre quedara Lo Carreño./

