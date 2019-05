Última fecha de la segunda rueda de torneo de brisca en San Fernando

Grupo "A"

Unión Fraternal 6 - Guadalupe Norte 3

Turin 6 - San Fernando 3

Rey de Copas 2 - Manso de Velasco 7

Grupo "B"

Clodomiro Neira 1 - Independiente 6

Unión Guadalupe 5 - Dynamo 4

Independencia Unida 4 - Los 4 Ases 5

Clasifican Ronda Final: Manso de Velasco, Unión Fraternal-Los 4 Ases, Unión Guadalupe.

El cuadrangular final se jugará hoy viernes 10, el lunes 13 y el miércoles 15 de Mayo en dependencias de la Asociación con los siguientes compromisos:

Manso de Velasco vs Unión Guadalupe / Unión Guadalupe vs Los 4 Ases / Los 4 Ases vs Manso de Velasco

Unión Fraternal Los 4 Ases / Los 4 Ases Unión Guadalupe / Unión Fraternal vs Unión Guadalupe

El 21 de Mayo la Asociación de Brisca de San Fernando cumple 41 años de existencia, con tal motivo se celebrará una Cena de Gala el lunes 20 a las 20:30 horas. A la ceremonia han sido invitadas las principales autoridades regionales, provinciales y comunales. En la ocasión se entregará estímulos a los ganadores del campeonato de apertura y del campeonato de Delegados.-

Asimismo el día 21 de Mayo se realizará una romería al cementerio municipal, donde se colocarán ofrendas florales en el monolito existente en el ingreso a ese recinto en recuerdo de los socios fallecidos. La tradicional actividad se llevará a efecto al mediodía y la delegación de socios saldrá de la sede social de calle Membrillar esq. Olegario Lazo.

