Primera fecha de la Liga de Fútbol Rural 2019 en San Fernando

Tras esta primera fecha, el líder es el cuadro de Juventud Trapiche, el cual se llevó una importante cantidad de puntos en calidad de forastero sobre Lo Carreño. Durante la jornada se jugaron dos partidos que entregaron muchas emociones, uno entre Santa Elba de Agua Buena y Atlético Talcarehue, este último ganador de la fase regular obtuvo una leve ventaja en puntaje en una tarde muy pareja, misma situación se dio entre Santa Isabel de Polonia y Las Rosas de Antivero, último campeón de la liga.

Finalmente, Bajo lo Bravo fue una visita ingrata para Unión Carlina, el cual los venció en dos series quedando como único escolta del puntero.



RESULTADOS FECHA 1:

Tercera Serie:

Lo Carreño 1-2 Juventud Trapiche

Santa Elba de Agua Buena 0-0 Atlético Talcarehue

Santa Isabel de Polonia 1-2 Las Rosas de Antivero

Unión Carlina 0-1 Bajo lo Bravo

Segunda Serie:

Lo Carreño 0-0 Juventud Trapiche

Santa Elba de Agua Buena 0-0 Atlético Talcarehue

Santa Isabel de Polonia 0-1 Las Rosas de Antivero

Unión Carlina 3-1 Bajo lo Bravo

Seniors:

Lo Carreño 0-1 Juventud Trapiche

Santa Elba de Agua Buena 0-1 Atlético Talcarehue

Santa Isabel de Polonia 0-0 Las Rosas de Antivero

Unión Carlina 0-2 Bajo lo Bravo

Primera Serie:

Lo Carreño 0-1 Juventud Trapiche

Santa Elba de Agua Buena 1-1 Atlético Talcarehue

Santa Isabel de Polonia 3-2 Las Rosas de Antivero

Unión Carlina 1-1 Bajo lo Bravo

Libre: Cóndor de Roma

TABLA DE POSICIONES:

1.- Juventud Trapiche 11

2.- Bajo lo Bravo 8

3.- Atlético Talcarehue 7

4.- Las Rosas de Antivero 7

5.- Unión Carlina 5

6.- Santa Isabel de Polonia 5

7.- Santa Elba de Agua Buena 4

8.- Lo Carreño 1

9.- Cóndor de Roma 0



De no ocurrir ningún inconveniente, para este domingo 12 de mayo, se realizara la segunda fecha con los siguientes partidos: Las Rosas de Antivero vs. Unión Carlina; Atlético Talcarehue vs. Santa Isabel de Polonia; Juventud Trapiche vs. Santa Elba de Agua Buena; Cóndor de Roma vs. Lo Carreño. Libre quedará el cuadro de Bajo lo Bravo./

