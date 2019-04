A pesar de tropezar Colchagua sigue puntero

Se jugó el partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo de Segunda División, donde Colchagua enfrentó en calidad de local al cuadro de Iberia. La visita venía de perder de local y de no anotar en tres fechas, y Colchagua venía de empatar de visita en San Vicente, estaba invicto y en calidad de líder.

Al iniciarse el juego en los primeros minutos, Iberia mostró sus credenciales con ocasiones narradas por Quiroz a los 2 frente a Sotomayor, y posteriormente de distancia, Colchagua no tuvo el balón por mucho tiempo, por lo tanto sus delanteros no se crearon ocasiones con fútbol construido, al contrario Iberia llegaba a los 32 en superioridad al área de Colchagua, y Sotomayor estuvo bien, en 39 otra vez el arquero de Colchagua ante Alex Díaz, y llega el premio para la visita 1 minuto después, donde Díaz bate al portero colchagüino, y hubo reclamos ya que la trayectoria del balón la acompañó Castillo que estaba off side, y molesto la acción del guardameta.

En todo caso, Iberia fue siempre más que Colchagua, que tuvo una llegada en 20 minutos, en centro de Lecaros, de zurda Pizarro conecta y Miranda la mando al cornér.

Al iniciarse la segunda etapa, Colchagua hizo dos cambios, ingresan Gatica y Martínez, se quedaron el juvenil Castro y Astete, con ello Arrúe intentó modificar el juego, situación que se fue abajo en el primer minuto, ante el gol de Arnaldo Castillo que enfrentó solo a Sotomayor, era el 0 a 2, para Iberia. Lo tuvo Quiroz a los 13 para Iberia y 2 minutos después de sombrero Alex Díaz, coloca el tercero, que fue el marcador definitivo del partido. Colchagua se fue arriba por el descuento lo tuvo Martínez, y Riveros que en forma increíble desperdicio para el local.

Iberia siempre jugó bien las contras, a veces saltándose el mediocampo situación que Colchagua no pudo solucionar, y teniendo flaquezas en cuanto a la velocidad que impuso Iberia.



COLCHAGUA: Luis Sotomayor, Felipe Lecaros, Kevin Gómez, Luciano Araya, Matías Gutiérrez, Moisés Ávila, Nicolás Astete, (Lucas Martínez), José Castro, (Vicente Gatica), Francisco Pizarro (Cap), Nicolás Carvajal, (Diego Céspedes), Roberto Riveros. DT Francisco Arrué.

IBERIA: Eduardo Miranda, Esteban Cossio, (Nicolás Bascur), Daniel Castillo (Cap), Benjamín Mirelis, Diego Zambrano, Víctor Labrín, Jorge González, Patricio Troncoso, (Jorge Guajardo), Alex Díaz, Fernando Quiroz, (Matías Contreras), Arnaldo Castillo. DT Patricio Peralta.

Árbitros: Víctor Abarzua, Rodrigo Brevis, Wladimir Muñoz, Hugo Núñez.

Público: 731 personas controladas.

GOLES: 40 minutos Alex Díaz (Iberia), 46 Arnaldo Castillo (Iberia), 60 Alex Díaz (Iberia)

Resultados: Colina 1 San Antonio 3; Lautaro 1 San Marcos 3; Fernández Vial 1 General Velásquez 1; Independiente 2 Vallenar 1 y Colchagua 0 Iberia 3. Libre Recoleta.

Posiciones: Colchagua 7, San Antonio 7, San Marcos 7, Vallenar 6, Colina 6, Iberia 5, Recoleta 5, General Velásquez 3, Independiente 3, Fernández Vial 2, Lautaro 2.

Próxima fecha: Recoleta – Lautaro, San Antonio – Colchagua, San Marcos – Fernández Vial, General Velásquez – Colina, Iberia – Independiente, Libre Vallenar./

(Luis Ibarra Soto, Periodista Deportivo)

