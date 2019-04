General Velásquez igualó sin goles frente a Iberia en San Vicente

El partido que tuvo como dato sabroso la alineación de 3 ex velasquinos en el once titular de los sureños, el portero Eduardo Miranda, el lateral Esteban Cossio y el volante Patricio Troncoso y desde la banca ingresó el también ex verde Jorge González en la segunda mitad.

El partido comenzó de tramite parejo con llegadas en ambos pórticos pero poco a poco con el correr de los minutos fue el equipo adiestrado por Elvis Aliaga, quien se hizo dueño de las acciones obligando al equipo azulgrana a replegar sus líneas y defender mucho más cerca de su pórtico lo que genero innumerables oportunidades de gol para los sanvicentanos, sin embargo la sequía goleadora que también penó en el debut en Cartagena se hizo nuevamente presente y no pudieron doblegar al portero Miranda, por su parte la visita se fue conformando con el punto y cuido más quedar en cero que ir por el botín mayor.

El ariete verde José Arancibia en dialogo con Actualidad Deportiva de Radio Caramelo hizo su reflexión a partir de las innumerables oportunidades creadas y señaló que "El equipo entiende la idea de ir a buscar arriba pero no se está dando el finiquito, hay que mejorar de cara al próximo partido con Colchagua".

También Patricio Troncoso diálogo diciendo que "Velásquez nos sorprendió, nos presionó más arriba y nos obligó a echarnos atrás (...) en este equipo estamos obligados a ganar no sirve el segundo lugar y la gente de Los Ángeles así nos lo ha hecho saber".

Con este empate General Velásquez se queda en la penúltima posición a la espera que lleguen los abrazos y se pueda comenzar a sumar de a tres. El próximo partido será un clásico con mucha historia ya que enfrentan a Colchagua este domingo 21 de abril desde las 16 horas en el Municipal de San Vicente. Atrás queda la estadística que dice que en la temporada anterior General Velásquez ganó todos los clásicos jugados ya que ahora la realdad es distinta y se escribirá una nueva historia. Este partido será transmisión de Actualidad Deportiva de Radio Caramelo 104.5 en San Vicente y 101.5 en su señal Las Cabras, también en www.caramelofm.cl./



ROBERTO MADARIAGA GUENTECURA

RADIO CARAMELO/TVO SANVICENTE/DIARIO VI REGION

