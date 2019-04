Campeonato de Apertura de Brisca trofeo "Ciudad de San Fernando"

Grupo "A"

Unión Fraternal 2 - Rey de Copas 7

Manso de Velasco 3 - San Fernando 6

Turin 3 - Guadalupe Norte 6

Grupo "B"

Clodomiro Neira 7 - Independencia Unida 2

Los 4 Ases 2 - Unión Guadalupe 7

Dynamo 7 - Independiente 2

La próxima fecha se va jugar el próximo martes 16 de abril con los siguientes compromisos:

Grupo "A"

Turin vs. Unión Fraternal

Guadalupe Norte vs. Manso de Velasco

San Fernando vs. Rey de Copas

Grupo "B"

Dynamo vs. Clodomiro Neira

Independiente vs. Los 4 Ases

Unión Guadalupe vs. Independencia Unida./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.