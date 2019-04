Segunda División Profesional: De visita Colchagua gana, gusta y golea

Se jugó en el pasto sintético del Municipal Miguel Alarcón Osores, y desde el primer minuto Colchagua fue protagonista, acechando la valla de Reinoso, que fue vulnerada a los 11 minutos por intermedio de Roberto Riveros que con un sombrerito abrió la cuenta, cuando Colchagua ya tenía dos llegadas claras. La presión fue intensa y a los 18 minutos llegaba el segundo gol para Colchagua en los pies de Nicolás Carvajal, jugada elaborada desde el saque del portero Sotomayor. La primera etapa mostró a un equipo bien equilibrado, y con bastante tenencia del balón, mientras que al otro lado poco le llegaron al portero colchagüino.

En 33 minutos el local realiza el primer cambio, donde Ávila remplaza a Parada, tratando de equilibrar el fútbol que al término de la primera etapa, podemos decir que fue mezquino para Colchagua el 2 a 0.

Los primeros minutos del complemento Independiente, trató de tomar las riendas del partido, pero Colchagua estaba bien parado, y no estaba para sorpresas, y lo más claro para descontar fue un tiro de Gutiérrez que dio en el vertical a los 22, mueve la banca el técnico Arrue, en los 27 repite el goleador Roberto Riveros, en los 31 aparece el capitán Francisco Pizarro para colocar el 4 a 0, el árbitro Diego Flores en los 40 cobra penal para Colchagua, que lo convierte el ingresado Vicente Gatica y es el 5 a 0 definitivo, triunfo claro y merecido de Colchagua.

INDEPENDIENTE: Pablo Reinoso (C), Alejandro Gaete, Emiliano Pedreira, Felipe Urra, Marcelo Pérez, Matías Parada, (Israel Ávila), Gustavo León, Cristhoper Lara, (Gastón Gutiérrez), Fabián Espinoza, (José Cuevas), José Torres, Daniel Benavente. DT Marcos Sepúlveda.

COLCHAGUA: Luis Sotomayor, Felipe Lecaros, Juan C. Araya, Luciano Araya, David Lara, Kevin Gómez, Nicolás Astete, Nicolás Carvajal, (Ángel Melo), Matías Rubio, (Vicente Gatica), Roberto Riveros, (Lucas Martínez), Francisco Pizarro. DT Francisco Arrué.

ÁRBITROS Diego Flores, Gastón Fuentealba, Cristian Cerda, Pedro Sepúlveda.

PÚBLICO 500 personas aproximado.

GOLES: 11 Roberto Riveros (C), 18 Nicolás Carvajal (C), 72 Roberto Riveros (C), 76 Francisco Pizarro (C), 85 Vicente Gatica (C) penal.

(Luis Ibarra Soto, Periodista Deportivo, enviado especial a Cauquenes).

