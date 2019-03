Comenzó torneo de apertura de Súper y Máster Senior

GRUPO A

55 años LOS MAGNIFICOS 1 - LOS LINGUES 1

50 años LOS MAGNIFICOS 1 - LOS LINGUES 2

45 años LOS MAGNIFICOS 7 - LOS LINGUES 1

55 años NINCUNLAUTA 0 -TALLERES 0

50 años NINCUNLAUTA 2 -TALLERES 1

45 años NINCUNLAUTA 1 - TALLERES 0

GRUPO B

55 años COLCHAGUA 2 - REAL SANTA CRUZ 0

50 años COLCHAGUA 0 - REAL SANTA CRUZ 2

45 años COLCHAGUA 0 - REAL SANTA CRUZ 2

55 años SANTA TERESA 0 - SAN ESTEBAN 0

50 años SANTA TERESA 0 - SAN ESTEBAN 0

45 años SANTA TERESA 0 - SAN ESTEBAN 4

GRUPO C

55 años ORO Y CIELO 0 - DEP. ARANA 0

50 años ORO Y CIELO 2 - DEP. ARANA 2

45 años ORO Y CIELO 1 - DEP. ARANA 0

55 años ATLANTA 2 - LOS PEPES 2

50 años ATLANTA 2 - LOS PEPES 1

45 años ATLANTA 2 - LOS PEPES 2



Cabe consignar que se considera la sumatoria de los puntos obtenidos en las tres series para determinar los puntajes totales. -

TABLA POSICIONES GRUPO A

1.- NINCUNLAUTA 7

2.- LOS MAGNIFICOS 4

3.- LOS LINGUES 4

4.- TALLERES 1

TABLA POSICIONES GRUPO B

1.- REAL SANTA CRUZ 6

2.- SAN ESTEBAN 5

3.- COLCHAGUA 3

4.- SANTA TERESA 2

TABLA POSICIONES GRUPO C

1.- ATLANTA 5

2.- ORO Y CIELO 5

3.- LOS PEPES 2

4.- DEP. ARANA 2

Este sábado se disputará la segunda fecha; con los siguientes partidos y estadios:

ANGOSTURA: SANTA TERESA Vs. REAL SANTA CRUZ

SANTA OLGA: SAN ESTEBAN Vs. COLCHAGUA

POLONIA: TALLERES Vs. LOS MAGNIFICOS

MIRAFLORES: NINCUNLAUTA Vs. LOS LINGUES

LA RAMADA: ATLANTA Vs. ORO Y CIELO

TARAPACA: DEP. ARANA Vs. LOS PEPES

Horarios:

Serie 55 Años: 16:00 Hs

Serie 50 Años: 17:00 Hs

Serie 45 Años: 18:00 Hs./

