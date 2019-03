Colchagua presentará plantel ante O´Higgins

La presentación del plantel que defenderá a Colchagua en esta temporada, se realizará pasadas las 18:30 horas y a las siete de la tarde se dará inicio al partido ante el cuadro de Rancagua dirigido técnicamente por Marco Antonio Figueroa y donde vendra con plantel estelar. El valor de las entradas, será general 5 mil pesos y tribuna "Néstor Ruiseñor" 10 mil pesos.

El cambio de equipo para la "Noche Huasa" se debió a que Universidad de Chile a última hora del sábado decidió no venir a San Fernando debido a los últimos acontecimientos del eleno azúl que en pocos días tuvo que enfrentar la salida del técnico y la renuncia del presidente Carlos Heller, ello sumado a la nueva derrota sufrida ante la Universidad de Concepción. Todo ello gatilló que finalmente la U desistiera jugar ante Colchagua, razón por la cual la dirigencia de Colchagua tuvo rápidamente que buscar rival para mañana.

En la ocasión, el presidente del cuadro de la herradura, Jorge Salazar señaló en un comunidado que "Informamos a toda la comunidad en general y especialmente a los socios y simpatizantes de Deportes Colchagua: Que hoy domingo (17 marzo) a las 11:12 am recibí un escrito de la dirigencia de Universidad de Chile, donde se informa que debido a los acontecimientos ocurridos en los últimos días han tomado la decisión de no viajar a la ciudad de San Fernando por lo que no podrán cumplir el acuerdo pactado de disputar la noche huasa del miércoles 20 de marzo. Lamentamos profundamente la decisión tomada por parte de Universidad de Chile.

COPA CHILE ANTE DEPORTES SANTA CRUZ

Por otra parte se confirmó que Colchagua debutará este domingo en Copa Chile y lo hará de local ante Deportes Santa Cruz. El encuentro fue programado para las 17:30 horas en el estadio municipal Jorge Silva Valenzuela. De producirse un empate habrá de inmediato definición a penales. El equipo que se quede con el triunfo pasará a la otra etapa del torneo de Copa Chile que este año tendrá en competencia a equipos de Primera A, Primera B, Segunda División y 5 cinco invitados de ANFA./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.