Colchagua ganó a Colo Colo y se prepara para Copa Chile

El miércoles pasado fueron a Santiago a jugar un amistoso con Colo Colo, en el Estadio Monumental, y nuevamente los dirigidos por Francisco Arrué Técnico de Colchagua ganaron por 3 a 2.

Para Colchagua marcaron Matías Rubio (2) y Lucas Martínez, los goles de Colo Colo de Javier Parraguez (ex Colchagua) y Marcos Bolados.

Mañana sábado, Colchagua viaja a Linares, a jugar con el local que se prepara para la Tercera División, en la noche albiroja.

La semana pasada comenzó el torneo cadete de la ANFP, donde Colchagua le tocó jugar con Barnechea, en la comuna de La Reina. La Sub 19 perdió por 2 a 1, en cambio la Sub 17 sacó un empate 0 a 0. Los otros partidos se jugaron en la comuna de Placilla, en la cancha de Peñuelas, donde la Sub 16 ganó por 3 a 2 y la Sub 15 empató 1 a 1.

Importante mencionar que esta semana debutan dos series en el torneo, a cargo de Eduardo Dos Santos, que son la Sub 13 y Sub 14 que jugarán frente a Puerto Montt, el domingo 10 en Peñuelas.

Las otras series juegan mañana sábado la Sub 15 y 16 en Melipilla y la Sub 17 y 19 en Peñuelas contra el cuadro de Primera B Deportes Melipilla.

En la historia deportiva de Colchagua, es importante mencionar que es la primera vez que se participa, con 6 series cadetes lo que habla del buen trabajo que hace la institución, aparte de la preocupación del equipo mayor./

(Luis Ibarra Soto, Periodista Deportivo).-

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.