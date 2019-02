Sub 13 Damas de Tomás Lawrence compitió en la Ligua

Fueron 240 jóvenes de distintas ciudades de Chile que formaron parte de esta competencia, los ganadores de la categoría sub-13 fueron, 1º La Ligua, 2º New Cruzaders de Valparaíso, 3º Famach de Copiapó y 4º Tomás Lawrence de San Fernando. La goleadora fue Catalina Roco de New Cruzaders de Valparaíso, mejor jugadora Javiera Toro de La Ligua y ganadora lanzamiento de triples Camila Flores Toledo. En esta competencia también hubo otras categorías en sub 17 damas, campeón New Cruzaders de Valparaíso, en sub-14 y su-17 varones, el campeón fue Inba Santiago.

Competencia de Triples

Camila Flores Toledo con 2 años participando en el baloncesto fue la ganadora en la competencia de tiros triples, recibiendo el trofeo como la máxima encestadora. Para ella realizar deportes es algo que le gusta mucho, ya que a través de él ha conocido otras ciudades y compartido experiencias con niñas de su edad, hoy su técnico Leonardo Henríquez Bascuñán es quien la guía en este deporte, aunque el triunfo se puede medir de muchas formas, más allá de ganar un lugar, una copa medallas etc., el mayor éxito del deporte es el desarrollo integral del deportista, promoviendo siempre la integración y sana convivencia, y eso el club Tomás Lawrence lo tiene muy claro con su trabajo./ (Rolando Villegas Bravo)

